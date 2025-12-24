Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La justicia rusa inmoviliza nuevos activos de Chubais, reformista liberal y exasesor de Putin
El Tribunal de Arbitraje de Moscú inmovilizó hoy activos del reformista liberal ruso Anatoli Chubais, exasesor del presidente ruso, Vladímir Putin, y que abandonó su país por discrepancias con la guerra en Ucrania, por un valor de 11.900 millones de rublos (152,6 millones de dólares). Según informó la agencia rusa TASS, la corte decidió satisfacer la demanda de compañía Rosnano, encabezada durante años por Chubais, y congeló cuentas y propiedades del economista y otras siete personas vinculadas a la causa. La demanda, presentada el pasado 12 de diciembre, busca resarcir las pérdidas provocadas por el proyecto Crocus promovido por Chubais y otros directivos de la empresa, que suponía la creación de una memoria RAM magnetorresistiva en Rusia.
Rusia derriba 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaérea aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de Telegram. La región más afectada fue la de Briansk, donde fueron derribados 110 drones, seguida de Bélgorod, donde fueron aniquilados 20. En esta región fronteriza la víspera murió un civil y otros tres -incluyendo a un menor de edad- resultaron heridos a consecuencia de drones ucranianos, que atacan a diario Bélgorod con cuadracópteros y otros drones ligeros y de menor alcance y que no suelen incluirse en los partes de Defensa.
El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza". "Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia. El Pontífice ha hecho un llamamiento a las personas "de buena voluntad" para que "al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador". "Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo", ha agregado.
Zelenski valora el apoyo de la UE a Ucrania "en este decisivo momento diplomático"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha valorado este martes el apoyo de la Unión Europea a Kiev "en este decisivo momento diplomático", en medio de los contactos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Valoramos enormemente el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en este momento diplomático, decisivo en muchos aspectos. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios", ha manifestado.
España autoriza la aportación de 100 millones a la OTAN para la defensa de Ucrania
El Gobierno autorizó este martes la aportación de España a la OTAN por un importe de 100 millones de euros para contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas. Según informó el Ministerio de Defensa, se trata de una contribución voluntaria de España para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025. Esta contribución responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico de la OTAN.
Ucrania admite su retirada de la localidad de Síversk, en Donetsk
El ejército ucraniano admitió este martes que se ha retirado de la ciudad de Síversk, en la región de Donetsk, cuya conquista había sido anunciada por los rusos el pasado 11 de diciembre. "Sigue habiendo combates intensos en la zona de Síversk. Los ocupantes rusos cuentan con una ventaja significativa de personal y equipamiento y, pese a las bajas sustanciales, mantienen operaciones ofensivas activas", señaló el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook. "Con el fin de preservar las vidas de nuestros soldados y la capacidad de combate de las unidades, los defensores ucranianos se retiraron de la localidad. Las fuerzas de defensa ucranianas agotaron al enemigo durante los combates por Síversk, cada metro de la ciudad fue cedida al enemigo a un alto precio", admitió.
Los esfuerzos por la paz traen poca claridad a Ucrania, con cuestiones clave sin resolver
Los más recientes esfuerzos diplomáticos han producido pocos progresos aparentes hacia una fórmula de paz aceptable, mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables contra la amenaza rusa y se niega a ceder los territorios que aún controla en Donetsk, y Rusia no da señales de abandonar sus demandas territoriales y geopolíticas.
En sus comunicaciones oficiales, Kiev mantiene el optimismo sobre las conversaciones que están teniendo lugar con Washington para elaborar un plan que pueda llevar a una "paz digna".
Rusia lanza 38 misiles y 635 drones en nuevo ataque masivo, con impactos en 21 ubicaciones
Rusia ha lanzado en su ataque masivo contra Ucrania 38 misiles y 635 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron neutralizar 34 y 587, respectivamente, informó este martes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y 39 drones en 21 localizaciones y la caída de fragmentos derribados en ocho.
Rusia anuncia la toma de dos localidades en Járkov y Dnipropetrovsk en el marco de sus avances en Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Prilipka, en Járkov, y de Andrivka, en Dnipropetrovsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Drones ucranianos atacan una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol
Drones ucranianos atacaron este martes una planta petroquímica ubicada en una zona industrial de la región rusa de Stávropol, en el Cáucaso norte, provocando incendios, según informó el gobernador local, Vladímir Vladímirov. "Drones enemigos intentaron atacar objetivos en Budiónnovsk, trabajan los sistemas de defensa antiaérea (...) Hay varios incendios en el territorio de la zona industrial. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", escribió en su canal de Telegram. Vladímirov señaló que "según datos preliminares no hay víctimas, no se observan daños en viviendas e infraestructura de servicios de la ciudad". El gobernador llamó a la población local no grabar vídeos de los ataques ni publicarlos en la red y estar atenta a la situación.
