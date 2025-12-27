EEUU
Más de 1.700 vuelos cancelados en el área de Nueva York por una tormenta de nieve
La mitad de las anulaciones corresponden a viajes con origen o destino en los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark
EFE
Más de 1.700 vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos debido a una intensa tormenta invernal que afecta al noreste del país, con la mayor parte de las interrupciones concentradas en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, según datos del sitio especializado FlightAware.
Aproximadamente la mitad de las cancelaciones correspondían a vuelos con origen o destino en los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark, mientras que las terminales de Detroit, Filadelfia y Boston también registraron importantes retrasos y anulaciones a lo largo de la jornada.
Ante el avance del temporal, la ciudad de Nueva York emitió una alerta de viaje al advertir que las bajas temperaturas dificultan el derretimiento de la nieve, lo que incrementa el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en carreteras y vías urbanas.
Las autoridades instaron a los residentes a limitar los desplazamientos no esenciales mientras persistan las condiciones adversas.
El Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta de tormenta invernal desde la ciudad de Nueva York hasta el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson y zonas de Long Island y Connecticut, donde algunas áreas podrían registrar acumulaciones de nieve superiores a los 25 centímetros en las franjas más intensas.
Las autoridades prevén que el sistema continúe afectando la región durante las próximas horas, con impacto tanto en el transporte aéreo como terrestre.
