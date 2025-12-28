Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Condenada a cinco años de cárcel en Ucrania una adolescente por informar a Rusia sobre centros militares
Un tribunal de Ucrania ha condenado a cinco años de cárcel a una adolescente por "entregar ilegalmente" a Rusia información sobre instalaciones militares en el país a cambio del pago de recompensas, en medio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El tribunal, sito en la provincia de Jmelnitski, ha indicado que la sentenciada es una estudiante de undécimo grado --entre 16 y 17 años-- no identificada que habría dado esta información a un oficial de la Inteligencia rusa a cambio del pago de diversas cantidades de dinero.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
Las autoridades rusas han anunciado este sábado la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania, en el marco de los avances en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, y en medio de las negociaciones para un alto el fuego. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha informado a Putin de que sus tropas han "liberado" la localidad de Mirnogrado, en Donetsk, y de Huliaipole, en Zaporiyia, según recoge el Kremlin. En este sentido, Gerasimov ha destacado que el Ejército ruso "avanza en todas direcciones", mientras que el Mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania "intenta, sin éxito, detener" su avance. Por su parte, Putin, durante una visita a uno de los puestos de mando de las tropas, ha dado su visto bueno a los últimos avances: "Veo que todas las tareas que tenemos por delante se están llevando a cabo de acuerdo con el plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor".
Rusia extiende la prohibición temporal de la exportación de gasolina
El Gobierno ruso ha extendido este sábado la prohibición temporal de la exportación de gasolina hasta finales de febrero de 2026, restricciones impuestas a finales de agosto, cuando Ucrania intensificó los ataques contra refinerías y puertos desde el mar Negro hasta la costa del Báltico.
Moscú ha emitido durante la jornada un nuevo decreto que extiende esta decisión, que aplica a todos los exportadores, hasta el 28 de febrero. También ha ampliado la prohibición de exportar combustible diésel y otros gasóleos, aunque esta acción no se aplica a productores directos.
Canadá anuncia alrededor de 1.500 millones de euros para Ucrania
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha recibido este sábado en la ciudad canadiense de Halifax al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de una escalada en su viaje a Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ha estado marcada por el anuncio de 1.500 millones de euros en ayuda "para apoyar una paz justa y duradera".
Este paquete incluye financiación que permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) prestar a Ucrania 8.400 millones de dólares (5.200 millones de euros) adicionales como parte de un programa de financiación ampliado, la participación de Canadá en la suspensión de la deuda de Ucrania, una garantía de préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y otra al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Zelenski expone las "líneas rojas" de Ucrania antes de la reunión con Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado, un día antes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Florida, las "líneas rojas" existentes en el borrador del plan de paz, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
"Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", ha declarado antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles", incluida la cuestión territorial o la central nuclear de Zaporiyia.
Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que la reunión que mantendrá mañana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida (EE.UU.) es "muy importante".
Zelenski, que este sábado hizo escala en Halifax (Canadá), de camino a Florida, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó poco después de llegar a Canadá que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles".
"Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", declaró. (Seguir leyendo)
Denis Kapustin, líder de voluntarios rusos en el ejército ucraniano, muere en combate
Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que han luchado junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra la invasión lanzada por Moscú, murió en el frente en la región de Zaporiyia (sur).
“Esta noche, nuestro comandante, Denis 'WhiteRex' Kapustin, murió heroicamente mientras cumplía una misión de combate en el sector de Zaporiyia del frente”, informó el Cuerpo de Voluntarios Rusos el sábado en su canal de Telegram.
Según informes preliminares, Kapustin fue alcanzado por un avión no tripulado kamikaze de corto alcance, que ambos ejércitos utilizan ampliamente en el campo de batalla.
El papa envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania
El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por los bombardeos en Ucrania y donde faltan electricidad, agua y calefacción, informó este sábado el cardenal limosnero Konrad Krajewski a los medios vaticanos.
Se trata de tres camiones, con alimentos que al disolverse en un poco de agua se convierten en sopas energéticas con pollo y verduras. "Una pequeña caricia del papa León XIV, un alivio vital para las familias ucranianas que, con motivo del Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret, que se celebra el 28 de diciembre", explicó el cardenal polaco.
Un gesto que, continúa el cardenal, "muestra cómo Dios, nacido en una familia así, siempre quiere estar donde la humanidad corre peligro, donde la humanidad sufre, donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono".
Zelensk reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró este sábado la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptar un compromiso con la parte rusa y dijo que la actitud de Moscú ha quedado clara con los nuevos ataques justo en momentos en que se trabaja por una nueva iniciativa de paz.
"Lo más importante son las garantías de seguridad. Además de las cuestiones territoriales y la central nuclear de Zaporiya, existen garantías de seguridad que son muy importantes para nosotros. Hoy, Rusia mostró su reacción a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra", dijo en su cuenta de X.
