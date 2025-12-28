Accidente aéreo
Una persona muerta y otra herida grave tras el choque en el aire de dos helicópteros en Nueva Jersey
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto
EFE
Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.
El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.
a
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.
Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, que sucede en EE.UU. este año.
El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
- Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia
- Así era el KLM Putri Sakinah, el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: 'Atención porque será un día adverso