Las muertes de migrantes en el Mediterráneo cayeron en 2025, pero su ruta central aún es las más letal del planeta

Al menos 1.745 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025, un descenso del 32% en relación con el año anterior, aunque sus rutas, especialmente la central, siguen siendo las más letales del mundo, con 33.220 fallecidos o desaparecidos desde 2014, según las estadísticas de Naciones Unidas.

Según las cifras que actualiza a diario la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) a través de su Proyecto Migrantes Desaparecidas, 2025 ha sido el segundo año con menos muertes en el Mediterráneo desde que en 2014 comenzaran estas estadísticas detalladas, sólo por delante de 2020, en el que la pandemia redujo la afluencia de migrantes.

Se trata además del tercer año consecutivo de descensos en el Mar Mediterráneo, y las cifras quedan lejos de las registradas en 2016, el peor año en lo que a mortalidad en la región se refiere con 5.136 muertes y desapariciones.

Aunque no se conoce la edad y sexo de todas las víctimas, la OIM contabilizó la muerte o desaparición de al menos 95 niños en tránsitos mediterráneos este año, cifra también inferior a la del pasado año (125).

Archivo - Patera en aguas de Baleares. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

Mediterráneo central, la ruta más peligrosa del mundo

La ruta central, con origen habitual en Libia o Túnez y destino en Italia o Malta, se mantuvo este año como la más peligrosa para las migrantes, con 1.190 muertes y desapariciones.

Otras 270 víctimas se registraron en el Mediterráneo occidental, donde España es uno de los destinos, y por primera vez desde la crisis de refugiados sirios de 2015-2016 hubo más muertes y desapariciones en la ruta oriental (285), que suele finalizar en Grecia o Chipre.

Las estadísticas de la agencia migratoria de Naciones Unidas también señalan que la mayor parte de las muertes de migrantes en el Mediterráneo en 2025 se debieron a ahogamientos (1.536), aunque también se contabilizan otras causas, como 53 decesos por violencia o 21 por malas condiciones de higiene o alimentación.

Desde 2014, al menos 25.775 migrantes han muerto o desaparecido en la ruta mediterránea central, la más peligrosa del planeta, mientras que la occidental dejó 4.552 víctimas y la oriental 2.893.

Descenso aún mayor en América

En América, otra región con elevadas cifras de migrantes muertos y desaparecidos desde 2014 (11.411 en estos 12 años, sólo por detrás del Mediterráneo y África), el descenso en las víctimas este año (396, la cifra más baja desde 2014) aún fue más pronunciado, del 68%, tras las 1.272 en 2024.

La ruta americana con más víctimas (158) fue una vez más la frontera entre México y Estados Unidos, que se mantiene como la más peligrosa en el continente, con 6.661 muertos y desaparecidos desde 2014.

Otras rutas letales para la migración en América han sido la del Caribe a EEUU (763 fallecidos en los últimos 12 años), la que pasa por la selva del Darién entre Colombia y Panamá (547) o la ruta marítima de República Dominicana a Puerto Rico (441).

En el cómputo global del año cabe destacar que el descenso en los muertos y desaparecidos en todo el mundo fue del 37%, desde los 9.197 de 2024 (la cifra más alta en los 14 años de estadísticas completas) a 5.727 en este 2025 que termina.