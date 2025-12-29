Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

El hombre que sueña con el Nobel de la Paz sigue poniendo en la mirilla a una lista creciente de objetivos. Tras los bombardeos lanzados en los últimos seis días por el Pentágono sobre Siria, Nigeria y Venezuela, Donald Trump ha afirmado este lunes que volverá a atacar Irán si el régimen de los ayatolás reanuda su programa nuclear o se rearma. “Ahora oigo que Irán está intentando rearmarse otra vez y, si es así vamos a tener que tumbarlos. Les daremos una paliza”, dijo el magnate neoyorkino. El republicano se reunió este lunes con Binyamín Netanyahu en su palacete de Mar-A-Lago, un Netanyahu al que describió como un “héroe”, a pesar de la orden de arresto internacional que pesa sobre el primer ministro israelí por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Las amenazas sobre Irán llegan después de que tanto Netanyahu como sus aliados en EEUU hayan reanudado el alarmismo sobre las actividades militares de Teherán. Algunas informaciones sostienen que el ejército iraní ha realizado en las últimas semanas varios ensayos con misiles balísticos, un arsenal que quedó severamente dañado en el ataque que Tel Aviv y Washington lanzaron sobre la República Islámica el pasado mes de junio. Pero Netanyahu, juzgado por soborno y fraude en su país, quiere más. Sostiene que esos misiles no son solo una amenaza para Israel, sino para toda la región y, de acuerdo con NBC News, habría llevado hasta su reunión en Florida una lista con potenciales objetivos para atacar de nuevo Irán.

Trump raramente le dice que no. A las puertas de Mar-a-Lago afirmó que el ultranacionalista israelí ha hecho "un trabajo fenomenal” estos últimos años de guerra en varios frentes, hasta el punto que “Israel probablemente ya no existiría” de no haber sido por su liderazgo. Por si fuera poco, el republicano aseguró que el indulto de Netanyahu “está en camino”. El propio Trump se lo pidió al presidente israelí Isaac Herzog, una demanda que muchos israelíes juzgaron como una injerencia en sus asuntos internos. Minutos después de las declaraciones de Trump, Herzog salió al paso para asegurar que no ha tenido últimamente ninguna conversación con el estadounidense al respecto.

Gaza en el alambre

La de este lunes ha sido la sexta reunión entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Supuestamente, el tema más urgente sobre la mesa era la situación en Gaza, donde el plan de Trump sigue atascado para desesperación de los más de dos millones de palestinos que sobreviven en el enclave destruido. De acuerdo con varios medios, el equipo de Trump está muy contrariado con sus socios israelíes por sus reiteradas violaciones del alto el fuego —969 desde su entrada en vigor en octubre, según las autoridades de Gaza— y por su escasa disposición a permitir que se ponga en marcha la segunda fase del plan de Trump.

Pero el líder estadounidense obvió esas circunstancias y se refirió al desarme de Hamás como el principal problema para que su hoja de ruta avance, ahondando de nuevo en la narrativa israelí. “Quiero que avanzar lo más rápido posible, pero Hamás se tiene que desarmar”, dijo Trump. "De otro modo, será horrible para ellos", dijo después a modo de amenaza. Efectivamente esa es una de las condiciones para que el plan progrese, pero no es la única. Israel no ha cumplido su compromiso de abrir las fronteras de Gaza para que pueda entrar de forma masiva la ayuda humanitaria. De hecho prohíbe que entren casas prefabricadas, tráilers o cemento, materiales muy necesarios para los cientos de miles de personas que malviven en chabolas y tiendas de campaña, vapuleadas por la lluvia y el viento en los últimos días. Tampoco ha dejado de matar palestinos pese a la tregua. Desde el alto el fuego, 414 han muerto, muchos de ellos niños. A pesar de todo ello Trump dijo que "Israel ha cumplido al 100% con su parte del pacto".

La segunda fase del plan para Gaza contempla el despliegue de una fuerza de estabilización internacional, así como la creación de una "Junta de Paz" dirigida por Trump para decidir sobre la Franja y su reconstrucción. El Departamento de Estado asegura que más de 50 países están dispuestos a aportar tropas, pero de momento el único que lo ha confirmado es Indonesia. Paralelamente, se espera que a principios de enero Trump anuncie los integrantes de esa junta, que no es otra cosa que mecanismo neocolonial para excluir a los palestinos de las decisiones importantes sobre Gaza, que serían adoptados por los dirigentes y empresarios extranjeros que acaben formando parte de “la legendaria Junta de Paz”, como la ha llamado Trump.

Durante su comparecencia ante los medios, el republicano también mostró su desaprobación con el presunto ataque lanzado por Ucrania contra una de las residencias de Vladímir Putin. "No me gusta, no es el momento adecuado para algo así", dijo Trump tras explicar que fue el propio Putin quien le informó del presunto ataque en una llamada entre ambos.