Lucha antidroga
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"
EFE
Washington
El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas