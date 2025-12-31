Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Letonia termina una valla de separación con Rusia de 280 kilómetros

La construcción de una valla de 280 kilómetros para separar Letonia de Rusia ha sido terminada este martes, tras varios años de trabajos y una inversión de 166 millones de euros.

Según informó la emisora de televisión letona LRT, la construcción de esa barrera fronteriza fue completada hoy, en lo que constituye una de las "infraestructuras más importantes para la seguridad nacional", de acuerdo con los términos del Ministerio del Interior del país báltico.

Media docena de empresas trabajaron en la instalación de esta nueva barrera física con Rusia, destinada, entre otras cosas, a mejorar el control fronterizo.