Oriente medio
La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza
El alto comisionado para los Derechos Humanos critica con dureza una medida que afecta a 37 entidades
Redacción
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.
"Ésta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios", ha lamentado el alto comisionado.
Cabe recordar también que el Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
La legislación, aprobada por 59 votos a favor y siete en contra, exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo, según ha recogido 'The Times of Israel'.
Turk insta a la comunidad internacional a que tome "medidas urgentes e insistan en que Israel permita de inmediato el acceso sin trabas a la ayuda en Gaza".
Para el alto comisionado "estas suspensiones arbitrarias agravan aún más una situación ya intolerable para la población de Gaza" antes de recordar a Israel "su obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar el suministro de suministros esenciales para la vida cotidiana en Gaza, incluso permitiendo y facilitando la ayuda humanitaria".
Poco antes, el Gobierno palestino condenaba sin paliativos la entrada en vigor de la orden de revocación promulgada por Israel a la actividad de la ONG en Gaza, una medida "arbitraria" con el objetivo último de eliminar "testigos" que puedan denunciar violaciones del derecho Internacional.
"Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra", ha denunciado el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado publicado este miércoles
- La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España
- La similitud entre el último 'tren de tormentas' y la dana de 2024 señala una intensificación de episodios extremos
- Intenta estrangular a su novia por impedir que violase a una amiga en Torrent
- El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios
- Estos serán los 12 días festivos de 2026
- Mueren más de 100 ovejas tras 'un ataque de pánico' por la presencia de animales salvajes en Aras de los Olmos
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Siete blindados de la misión de la UE en Mali salen a subasta por 150 euros en Sagunt