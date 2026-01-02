Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kiev revela el montaje de la muerte de Kapustin, líder de voluntarios rusos en su tropa

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó este jueves de que la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK, fue un montaje. Kapustin, sobre el que pesaba una orden de arresto de Rusia, fue dado por muerto el pasado 27 de diciembre en el frente de Zaporiyia, en el este ucraniano, según se comunicó en un mensaje del RDK, pero este jueves el GUR hizo público un comunicado en el que se daba la bienvenida de vuelta al voluntario. El asesinato de Denis Kapustin "fue encargado por los servicios especiales del Estado agresor ruso, que destinaron medio millón de dólares (unos 426.000 de euros) a la ejecución del crimen, señaló el GUR en su cuenta de Telegram, donde se informó de cómo se reportó la operación a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana.