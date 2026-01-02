En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber frustrado un ataque de 66 drones ucranianos, siete de los cuales iban dirigidos a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 66 drones ucranianos, de los cuales, siete se dirigían a Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. "Entre las 23:00 y las 07:00 (hora Moscú), los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 64 drones ucranianos de ala fija", apuntó la nota ministerial. La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones de Samara (veinte), Vorónezh (ocho) y Sarátov (ocho). Siete drones fueron derribados en la región de Moscú, cinco de los cuales se dirigían a la capital.
Ucrania denuncia "uno de los ataques con drones más masivos" sobre la región de Zaporiyia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha denunciado que ha sido escenario en las últimas horas de "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima. "Durante las fiestas de Año Nuevo, el enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores", ha alertado Fedorov, que ha cifrado en nuevo los drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales, e infraestructuras, de la ciudad de Zaporiyia, según se lee en su cuenta de Telegram.
La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 86 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 86 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves a este viernes en un ataque nocturno en el que las fuerzas rusas utilizaron 116 de esos sistemas. Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones derribados fueron neutralizados en el norte, sur y este del territorio ucraniano, donde se registraron 27 impactos en 23 puntos del país invadido por Rusia. Las fuerzas rusas utilizaron drones modelo Shahed, de tecnología iraní, Gerbera y de otros tipos, precisó el mensaje de la Fuerza Aérea de Ucrania.
El Kremlin enviará a EEUU un análisis de los restos de los drones que atacaron una residencia de Putin, según su versión
Rusia transferirá a los Estados Unidos la información obtenida tras el peritaje de los drones que sostienen que atacaron la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod el pasado fin de semana, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. "Estos materiales se transferirán a la parte estadounidense a través de los canales establecidos", comunicó Defensa rusa a través de Telegram. El órgano castrense defiende que realizó una inspección técnica del sistema de navegación de uno de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos derribados sobre la región de Nóvgorod la noche del 29 de diciembre.
Zelenski confirma una cita de la Coalición de Voluntarios el 6 de enero para abordar las garantías de seguridad a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que el próximo martes 6 de enero tendrá lugar una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios y otros líderes europeos para abordar las garantías de seguridad a Ucrania ante un eventual acuerdo de paz en la guerra con Rusia. "El 6 de enero, tendrá lugar una reunión de líderes europeos y de la Coalición de Voluntarios", expuso Zelenski en su cuenta de Telegram, en la que precisó que esa cita tendrá lugar tras dos encuentros previos. El primero de ellos ocurrirá el sábado 3 de enero en Ucrania y reunirá a asesores de seguridad nacional de quince países, más representantes de la OTAN y la Unión Europea (UE), según la información con la que cuenta hasta ahora la administración ucraniana.
Zelenski subraya que la entrada en la UE de Ucrania es parte de las garantías de seguridad a las que aspira
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que la entrada de su país en la Unión Europea (UE) forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira Kiev, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de agresión rusa. En un mensaje publicado en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelenski subrayó que "la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario".
Kiev revela el montaje de la muerte de Kapustin, líder de voluntarios rusos en su tropa
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó este jueves de que la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK, fue un montaje. Kapustin, sobre el que pesaba una orden de arresto de Rusia, fue dado por muerto el pasado 27 de diciembre en el frente de Zaporiyia, en el este ucraniano, según se comunicó en un mensaje del RDK, pero este jueves el GUR hizo público un comunicado en el que se daba la bienvenida de vuelta al voluntario. El asesinato de Denis Kapustin "fue encargado por los servicios especiales del Estado agresor ruso, que destinaron medio millón de dólares (unos 426.000 de euros) a la ejecución del crimen, señaló el GUR en su cuenta de Telegram, donde se informó de cómo se reportó la operación a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana.
Detenidos dos tripulantes del barco sospechoso de dañar un cable submarino finlandés
La Policía finlandesa ha detenido a dos miembros de la tripulación del barco Fitburg, de bandera de San Vicente y Granadinas, sospechoso de dañar un cable de comunicaciones entre Finlandia y Estonia. Según informó este jueves la radio pública finlandesa 'Yle', que citó fuentes policiales, la "Policía detuvo dos miembros de la tripulación del Fitburg", mientras que a otros dos marinos del barco se les prohibió dejar el país nórdico. "Se han tomado medidas de investigación sobre en el barco y la tripulación ha sido interrogada. Estamos analizando la situación y el papel de la tripulación", citó 'Yle' a Risto Lohi, inspector criminal jefe. La Policía finlandesa confirmó el miércoles que se incautó de un barco por ser considerado sospechoso de participar en la rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico.
Ucrania añade otros dos sistemas Patriot para su defensa antiaérea gracias a Alemania
El Ministerio de Defensa de Ucrania informó este jueves de que acaba de añadir a su arsenal dos sistemas Patriot destinados a la protección de ciudades e infraestructura crítica gracias a su cooperación con Alemania. "Dos sistema Patriot de defensa antiaérea han sido desplegados para proteger ciudades ucranianas e infraestructura crítica", indicó el Ministerio de Defensa ucraniano en un comunicado, donde señaló que dicho despliegue se produjo gracias a recientes acuerdos de cooperación militar con Alemania.
Rusia asegura haber repelido en Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron territorio bajo su control
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron varias regiones rusas, incluida la ciudad de Moscú. "Los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 168 drones ucranianos de ala fija" reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones rusas de Briansk (61) y Krasnodar (25).
