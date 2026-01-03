Carlos Baute celebra la "captura" de Maduro: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad"

El cantante venezolano Carlos Baute ha publicado un vídeo en sus redes sociales para pronunciarse sobre el bombardeo ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en varias zonas civiles y militares estratégicas de Venezuela, incluida la capital Caracas, para "capturar" a su líder, Nicolás Maduro , y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado por terrorismo y narcotráfico.

Mientras que varios miembros del gobierno venezolano han calificado el ataque como una "criminal agresión" y califican de "secuestro" el arresto de Maduro, el artista no ha ocultado su emoción al conocer que Donald Trump había atacado su país de origen para arrestar al presidente. "Al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro", ha celebrado Baute en un escueto vídeo grabado en España en el que ha dado la "enhorabuena" a sus compatriotas. "Estamos con ustedes", ha agregado.

"Sabemos que vienen días difíciles"

El cantante ha incidido en su satisfacción por una noticia que, a juzgar por su reacción, llevaba mucho tiempo esperando: "Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", ha expresado. En el mensaje que acompaña al vídeo, el venezolano manifiesta que aunque "todos los cambios profundos duelen" y "sabemos que vienen días difíciles", matiza que "después de la tormenta siempre llega la calma".

Asimismo, Baute se ha dirigido "a todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente—" para lanzarles un mensaje: "Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena". El cantante venezolano ha ofrecido sus redes sociales, poniéndolas a disposición de sus compatriotas "para informar y ayudar en lo que haga falta". "Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", ha sentenciado.

Una noticia esperada

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Carlos Baute manifiesta públicamente su rechazo a Nicolás Maduro. De hecho, hace apenas unos meses, durante una entrevista concedida al diario elPlural para promocionar su nuevo single, el cantante llegó a admitir que estaba a la espera de que Estados Unidos diera un golpe militar en Venezuela. "Con todas las armas que tiene Trump, todos los buques que hay, tenemos la esperanza de que algo pase. Así que estamos en ese momento. Esperando a que sea libre y yo de regresar y darle un abrazo a Venezuela", expresó.