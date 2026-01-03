El Gobierno de Maduro denuncia "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

Este comunicado se produce apenas una hora después de que se registraran varias explosiones en la capital venezolana y otros puntos del país.