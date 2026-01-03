Síguenos en redes sociales:

Levante-EMV

Ver más galerías relacionadas

7

El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

49

La liberación de los primeros rehenes de Hamás en Gaza, en imágenes

22

La manifestación contra el genocidio de Gaza en Berlín, en imágenes

15

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

4

Zapad 2025: maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia cerca de Polonia

16

Las inundaciones en Texas tras la crecida del río Guadalupe, en imágenes

12

La manifestación LGTBI+ en Budapest, en imágenes

37

Las protestas contra Trump en varias ciudades de EUUU por las redadas indiscriminadas contra inmigrantes, en imágenes

16

Dos ejecutivos de Siemens y sus tres hijos mueren al caer un helicóptero en Nueva York, en imágenes

9

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recibe al Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, en el Palacio de la Moncloa.

29

El accidente aéreo en Corea del Sur con 181 personas a bordo, en imágenes

14

El atropello de una multitud en un mercado navideño de la ciudad alemana de Magdeburgo, en imágenes

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

White House

Ver galería >

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

stats