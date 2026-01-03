Suiza identifica a las primeras víctimas del infierno de Crans-Montana: cuatro jóvenes de entre 16 y 21 años

Las autoridades suizas han devuelto a sus familiares cuatro primeros cadáveres identificados, del total de 40 víctimas mortales confirmadas en el incendio del bar ‘Le Constellation’ de Crans-Montana. Se trata de cuatro suizos, dos hombres y dos mujeres, de entre 16 y 21 años. Los equipos forenses siguen trabajando en la identificación del resto de los fallecidos, una tarea reconocida ardua, ya que muchos de ellos quedaron irreconocibles por las llamas. Eran en su mayoría personas muy jóvenes, incluso adolescentes.

Se sigue además la evolución de los 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Se encuentran en distintos hospitales tanto de Suiza como de Alemania, Italia, Francia o Polonia, entre otros países a los que fueron trasladados porque los centros sanitarios suizos quedaron desbordados en sus capacidades. Entre los heridos hay 34 extranjeros de nacionalidades diversas, principalmente franceses e italianos, pero también un serbio, un bosnio, un portugués, un luxemburgués y un polaco.

Se da por hecho que el origen del incendio desatado a las 01.30 de la pasada Nochevieja en el bar de esa estación de esquí suiza, del cantón francófono de Valais, fueron bengalas encendidas en botellas de champán, que prendieron rápidamente en el techo del bar y se extendieron vertiginosamente al resto del local. La angosta escalera que conducía al bar del sótano se convirtió en una ratonera para los hasta 300 jóvenes concentrados en el local, de edades entre 16 y 25 años, o incluso más jóvenes.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, confirmó el viernes que todos los indicios apuntan a las bengalas como causa del infierno desatado en el interior de ‘Le Constellation’. Por entonces circulaban ya en medios suizos, alemanes y franceses vídeos tomados por algunos de esos jóvenes en el bar en que se apreciaba claramente el origen del incendio. Los testimonios de algunos supervivientes apuntalaban esta versión. Pilloud anunció una investigación exhaustiva, posibles responsabilidades penales de los dueños del local o el personal que se encontraba en el bar, hasta determinar si se cumplieron las normas de aforo, seguridad y medidas antiincendios.

Todo apunta a la espuma acústica utilizada para insonorizar el bar en el que se declaró el fuego, como uno de los elementos clave examinados por los investigadores, según ha indicado la Justicia suiza. "Se está tratando de averiguar si esta espuma es la adecuada y si ha formado parte o no del origen del fuego y de su expansión por la sala, ha indicado este sábado Pilloud. Los videos difundidos por las redes sociales muestran la Inflamación rápida del techo del sótano del bar, recubierto de esta espuma acústica.

Dudas sobre los propietarios del bar

Los dueños del local son el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti, de 49 y 40 años, ambos franceses. En declaraciones al portal suizo '20 Minuten' aseguraron estar "destrozados" y sentirse "incapaces de comer o dormir". Garantizaron su "plena cooperación" a la investigación. Afirmaron, por otro lado, que su local cumplía totalmente con los requisitos de seguridad establecidos y que en los diez últimos años, desde que están al frente de 'Le Constellation', habían superado todas las revisiones técnicas.

El diario francés 'Le Parisien' asegura que el matrimonio tiene antecedentes policiales relacionados con la prostitución. Afirma asimismo ese medio que el hombre fue condenado hace veinte años por un caso de secuestro y estafa, aunque no se le conocen vínculos actuales con el crimen organizado.

La investigación de la tragedia se presenta trabajosa. El centro de Crans-Montana es desde la pasada Nochevieja un paisaje de desolación, entre mares de flores en recuerdo de las víctimas, rostros de personas destrozadas por el dolor y mensajes de apoyo a quienes han perdido a un ser querido. De lugar identificado con el lujo y las hermosas pistas de esquí ha pasado a ser exponente de desgarro compartido.