Tras el ataque a Venezuela

Trump amenaza también a México: "Habrá que hacer algo"

El presidente de Estados Unidos insiste en que los cárteles de la droga gobiernan el país

Donald Trump.

Donald Trump. / EP

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado de que habrá que "hacer algo" contra el narcotráfico en México, pues insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país.

El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News después de la operación contra Venezuela que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico.

