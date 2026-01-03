Escalada de tensión
La UE pide "contención" tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos
Kaja Kallas asegura que la prioridad ahora son los ciudadanos europeos que se encuentran en el país latinoamericano
La Unión Europea ha pedido "contención" tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que fuerzas especiales de seguridad han detenido a Nicolás Maduro y su esposa y los habrían sacado del país. "La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un comunicado en redes sociales. Kallas ha llamado a respetar el derecho internacional "en cualquier circunstancia" y ha pedido también "contención".
La alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE ha confirmado que ha hablado con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Los europeos siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela, que ha pillado a buena parte de los asesores de seguridad del bloque en Kiev, para una serie de reuniones con el gobierno ucraniano, en plenas negociaciones de paz.
De momento, Kallas es la única figura comunitaria que se ha pronunciado sobre la situación. Hasta ahora, la UE se había mantenido al margen, evitando pronunciarse con contundencia sobre los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela en el Caribe. Esto, sin embargo, supone una escalada sin precedentes. La jefa de la diplomacia europea ha confirmado que también está en contacto con la delegación de la UE en Caracas. "La seguridad de los ciudadanos europeos en el país es nuestra principal prioridad", ha dicho la estonia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m