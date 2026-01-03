"Es el evento de nuestras vidas": felicidad y preocupación entre los venezolanos por el golpe militar de Estados Unidos al régimen de Maduro

Como si fuese el siglo pasado, el intervencionismo militar de Estados Unidos en Latinoamérica ha vuelto a sacudir al mundo este sábado con los bombardeos sobre Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. La noticia, aireada con tono victorioso por un Donald Trump que ha resucitado la Doctrina Monroe en su patio trasero, está siendo recibida como un suplo de aire fresco por parte de la comunidad venezolana exiliada, que llevaba décadas esperando ansiosa el colapso del régimen erigido hace casi tres décadas por el comandante Hugo Chávez.

"Este es el evento canónico de nuestras vidas", explica Adrián Pastrano, un joven de 25 años que hace cinco meses logró escapar del país caribeño para instalarse en Madrid. "Estoy muy emocionado. Desde que nací no he podido ver una democracia real en Venezuela", confiesa. Su ilusión es compartida por la decena de venezolanos con los que ha contactado EL PERIÓDICO, la mayoría de ellos en el exilio.

"Es un momento de mucha felicidad para un país que ha sufrido tanto", asegura María. Su nombre ha sido modificado por temor a que el régimen pueda tomar represalias contra su familia, que aún se encuentra en Caracas. "Hay tanta ilusión que mi hermano me ha dicho que quería salir a la calle con un vaso de whisky para celebrar", añade.

Sin embargo, también hay preocupación. "He soñado con este momento durante casi 30 años, pero ahora el sentimiento es agridulce. Me imaginaba una salida pacífica y democrática y ver las calles de tu país incendiadas no es una gran alegría", explica Richard Sánchez, opositor y miembro de la asociación de venezolanos en Catalunya

Seguidores de Nicolás Maduro se abrazan en las calles de Caracas. / Associated Press

"Una mañana de locura"

Aunque la tensión retórica y militar ya presagiaba una escalada, la velocidad de los acontecimientos ha sorprendido a muchos venezolanos. "Ha sido una mañana de locura", resume Catherine. Primero, la noticia de que EEUU había bombardeado bases militares ha sembrado cierto temor. "He tenido mucho miedo por si mi familia podía estar en riesgo", declara María. "Mis padres viven frente a la base aérea de La Carlota y me explican que la detonación ha reventado las ventanas de todos los edificios", agrega Adrián.

El shock ha llegado con la noticia de que el ejército estadounidense había capturado a Maduro y a su mujer y que ambos serán juzgados por conspiración narcoterrorista, entre otros cargos. "Tengo la sensación de que se ha hecho justicia", dice Danna, de 33 años y residente en Barcelona desde hace 10 que también oculta su identidad real. "Estamos contentísimos con su captura (...) el clima de terror que se vive en Venezuela se ha visto aliviado por fin", añade el periodista venezolano Omar Pineda, también exiliado a la capital catalana.

Ese frenesí ha sido menor en ciertos hogares de Venezuela, donde los medios de comunicación controlados por el régimen "no dicen nada" de lo acontecido. Ante el silencio de las cadenas de radio y televisión oficiales, la señora Iraida, jubilada que vive sola en Caracas, se ha enterado de la realidad "por los ruidos" en las calles y por cadenas de mensajes de WhatsApp que no ha podido verificar. "Todo bien gracias a Dios, pero todavía no sabemos nada", ha explicado a sus familiares, que residen fuera del país.

Las fuerzas del orden patrullan por Caracas tras los bombardeos de EEUU / Ronald Peña / EFE

"Incertidumbre sobre qué pasará"

La ilusión es compartida. Sin embargo, el derrocamiento de Maduro tras 13 años en el poder aboca al país a un escenario de caos e incertidumbre que inquieta a sus ciudadanos. Y es que su Gobierno ha tachado el ataque estadounidense de "ruin y cobarde", ha llamado a la "lucha armada" ante la "agresión imperialista" y ya ha desplegado al ejército y a grupos paramilitares en las calles.

"Maduro es el principal objetivo de EEUU, per saber que algunos de sus jerarcas como [el ministro del Interior] Diosdado Cabello y [el ministro de Defensa y general jefe del Ejército Bolivariano] Vladimir Padrino siguen en Venezuela es lo que genera incertidumbre sobre qué pasará y si habrá o no una transición democrática", argumenta Danna. "Maduro se ha ido, pero el régimen sigue ahí", agrega Sánchez.

El escenario deseado por todos los venezolanos contactados por EL PERIÓDICO es la disolución del régimen sin bajas civiles, el regreso al país de líder opositora María Corina Machado, recién elegida Premio Nobel de la Paz, y que Edmundo González, reconocido como ganador de las elecciones de 2024 y como presidente electo de Venezuela por varios países, entre ellos España, pueda tomar el poder. "El deseo es una Venezuela libre, que saquen a todos los aliados de Maduro del poder, que los encarcelen o que los maten", recalca María. Adrián espera que Maduro "sufra una larga condena" en EEUU y Danna pide unas elecciones "democráticas y justas".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (i), y la primera dama, Cilia Flores (d), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez / Archivo

Gracias a Trump

Los testigos también comparten su agradecimiento a Trump, si bien con matices. "Quizás no compartimos los ideales de Trump, pero ha sido el único que ha plantado cara al narcotráfico en Venezuela, la única fe que hemos tenido en 20 años en que lo hemos intentado todo y nada había funcionado", arguye María. "No siento que Trump haya venido a defender la democracia, sino a combatir el narcotráfico, pero aun así le estoy agradecida por haber capturado a Maduro", razona Danna.

A pesar de su rechazo a figuras como Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, Pineda reconoce el "valor" de que "nos hayan ayudado a quitarnos de encima una dictadura" que ha causado una "situación de pobreza y desesperación económica". El futuro, coinciden, es incierto. El destino soñado tardará en llegar. María lo tiene claro: "Los más de 27 años de dictadura han degradado el país y han generado mucho descontento, así que tardaremos más de dos décadas en reparar todo ese daño".