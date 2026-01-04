La IA falla con Venezuela: ChatGPT negó los ataques de EE UU y la detención de Maduro

El 3 de enero de 2026 pasará a la historia como el día en el que EE UU intervino militarmente en Venezuela para descabezar el régimen chavista y detener al hasta ese momento presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer. Pese a las imágenes, los vídeos y las noticias que recorrieron desde primera hora de la mañana (hora española) la red sobre lo que estaba ocurriendo en Caracas, la IA estuvo negando durante prácticamente toda la jornada lo sucedido y atribuía los titulares a noticias sensacionalistas o rumores.

Quienes preguntaron a chatGPT por lo sucedido en Venezuela durante estas primeras 24 horas recibieron respuestas negando el ataque y la intervención militar estadounidense. A través de diferentes foros sobre Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje como chatGPT o Gemini (la alternativa de Google), algunos usuarios han advertido de lo mismo: la IA aseguraba que las noticias que estaban circulando por internet o los pantallazos que los propios usuarios le ofrecían como prueba eran sencillamente fakes (noticias falsas) o bien rumores fruto de titulares sensacionalistas o resúmenes generados de forma automática.

Primera respuesta de chatGPT negando la intervención militar / L-EMV

Durante gran parte del día, las respuestas de chatGPT no variaban: "No ha habido una invasión militar en Venezuela", "Nicolás Maduro no ha sido arrestado o capturado... y se mantiene por ahora en el poner".

Estas respuestas confirman que ninguna de estas herramientas de IA, pese a su uso generalizado, puede tenerse como fuente de información primaria al tener graves limitaciones, tal como demuestran las respuestas de las últimas 24 horas. En esencia, estos modelos matemáticos están entrenamos hasta una fecha concreta a partir de la cual necesitan actualizarse con contenido disponible en la red. En el caso OpenAI, la empresa detrás de chatGPT, reconoce que el "conocimiento base del mundo" (es decir, todo lo que sabe sin necesidad de consultar nueva información) llega hasta junio de 2024. La última versión de su modelo, el 5.2 (lanzada hace apenas unas semanas) está actualizada con el conocimiento disponible hasta junio de 2024. A partir de ese momento, cualquier respuesta que exija información más actual, especialmente relacionada con la actualidad y no con el saber universal, requerirá consultar fuentes externas y es ahí donde radica el riesgo. Si no se realiza esta búsqueda o se consultan fuentes erróneas o poco veraces, la respuesta puede estar equivocada o no reflejar la realidad.

Además, si el usuario está usando la versión gratuita del modelo es probable que para agilizar la consulta el sistema opte por usar su conocimiento previo y obvie la consulta externa dando como resultado respuestas desactualizadas o bien poniendo en duda la información facilitada por el usuario. De hecho, existen algunas reglas establecidas por sus programadores, para poner en duda informaciones sensibles para evitar la difusión de bulos o noticias falsas, especialmente las relacionadas con política.

Más respuestas de Google / L-EMV

Apenas 24 horas después, parece que los modelos de IA se han actualizado y ya han comenzado a suministrar información sobre el ataque militar sin dudar de lo sucedido.

Últimas repuestas de chatgpt / L-EMV

Las dudas sobre la injerencia de EE UU en los modelos

No se puede obviar tampoco el hecho de que las principales empresas detrás de la IA sean estadounidenses y de cómo el gobierno de EE UU puede inferir de una y otra manera en los modelos y en la información con la que estos trabajan.