Las imágenes de Nicolás Maduro bajando del avión en Nueva York
Está previsto que el denostado presidente venezolano comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo
Redacción
El avión militar Boeing 757 que ha trasladado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los Estados Unidos de América ha aterrizado el sábado por la noche en el aeropuerto de Stewart, en el estado de Nueva York. Maduro ha bajado las escaleras encapuchado, acompañado de agentes del Departamento de Control de Drogas de EE. UU., y se espera que sea trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York, a unos 100 kilómetros al sur de este aeropuerto.
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN. Allí está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano llegó al aeropuerto internacional acompañado de decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA).
Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha difundido una imagen de Maduro esposado a bordo del buque USS Iwo Jima, finalmente ha llegado a los Estados Unidos por aire. Una operación del ejército de EE. UU. ha capturado a Maduro y a su pareja, Cilia Flores, en Caracas con el pretexto de llevarlos ante la justicia estadounidense y Trump ha anunciado que a partir de ahora controlarán Venezuela con un gobierno designado desde Washington hasta que haya una transición. Durante este período explotarán los recursos petrolíferos del país.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar