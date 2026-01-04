Balance no oficial
La intervención de EEUU dejó 40 muertos, según un funcionario venezolano
Redacción
La operación militar estadounidense contra Venezuela del pasado sábado pasó a un segundo plano mediático por la captura del presidente Nicolás Maduro, pero sus bombardeos dejaron un saldo de al menos 40 muertos, entre civiles y militares, según un funcionario del Gobierno venezolano citado por 'The New York Times', aunque no se han aportado datos oficiales.
Entre las víctimas se encuentra Rosa González, de 80 años, quien murió tras el impacto de un ataque sobre un edificio residencial de tres plantas en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Caracas. La ofensiva derribó una pared exterior y dejó a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el diario neoyorquino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, explicó que los helicópteros enviados para extraer a Maduro y a su esposa recibieron fuego; uno de ellos fue alcanzado pero "siguió siendo operable", y todas las aeronaves regresaron.
El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar perforado por metralla. Nicolás Maduro se encuentra ahora en una cárcel en Brooklyn, donde deberá comparecer ante un tribunal federal de Nueva York.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Trump avanza que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras el ataque sobre Venezuela
- Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria