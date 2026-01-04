Ataque de EEUU
El portaviones Gerald R. Ford, de Mallorca a liderar el ataque de EEUU a Venezuela
Veinte días después de su estancia en Palma, la armada estadounidense desplazó su buque de guerra más poderoso y letal a las costas del Caribe, desde donde este sábado dirigió la operación
Miguel Vicens
El portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford, el más moderno buque de guerra de la armada estadounidense y la mayor arma de disuasión jamás construida, con 350 metros de eslora, 5.000 soldados a bordo y 90 aviones de combate, recaló en la bahía de Palma durante seis días el pasado mes de octubre. Fue su primera parada desde que en junio salió de Norfolk (Virginia) para participar en una misión, primero en el Atlántico Norte, en Noruega, bajo mando de la OTAN, y después en el Mediterráneo, sacudido en ese momento en su zona oriental por el conflicto en Israel.
Palma se convirtió en el lugar de asueto durante seis días para 3.000 de sus 5.000 soldados, que llevaban cinco meses embarcados sin poner un pie en tierra. Y en Mallorca pudieron finalmente hacerlo gracias a la red de embarcaciones que comunicó el enorme buque de guerra con el Dique del Oeste. Los soldados se alojaron en hoteles con sus parejas; visitaron Palma, Valldemossa, el centro comercial Mallorca Fashion Outlet, las Cuevas del Drach e incluso la playa de Es Trenc. Y los conductores que los pasearon por la isla recibieron generosas propinas y recuerdos del portaaviones en forma de camisetas, gorras y cazadoras en señal de agradecimiento.
Pero el 6 de octubre se acabó la fiesta en Mallorca. El Gerald R. Ford puso rumbo al Adriático y fondeó muy cerca de las costas de Croacia, donde permaneció muy poco tiempo como fuerza de disuasión, con la vista en Oriente Medio, al recibir la orden de trasladarse de inmediato al Caribe venezolano con la misión de "detectar, vigilar e interrumpir las actividades y agentes ilícitos que pongan en peligro la seguridad de Estados Unidos".
Llegó a su destino a principios de noviembre. Y ayer lideró desde el mar el ataque a Caracas y la captura de Nicolás Maduro, junto a cinco destructores, un grupo anfibio con tres nuevos buques y toda la potencia destructora de la fuerza aérea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Trump avanza que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras el ataque sobre Venezuela
- Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria