Alvin Hellerstein, el juez nonagenario con el que Maduro se verá las caras en EEUU

Alvin Hellerstein es el primer juez con el que Nicolás Maduro se va a ver las caras en Estados Unidos. El presidente de Venezuela -secuestrado junto a su esposa de su casa en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses a las órdenes de Trump- tendrá enfrente a un magistrado nonagenario, de 92 años recién cumplidos para ser más exactos, con una dilatada trayectoria profesional entre la que abundan casos de relevancia. La comparecencia del mandatario venezolano y su esposa está prevista a las 12.00 horas de hoy (18.00 horas en España) en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan, un edificio de 27 plantas que se alza en el bajo Manhattan. Los cargos que enfrenta Maduro incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión/conspiración con armas, entre otros.

Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein, licenciado en Derecho por la Universidad de Columbia, sirvió en la asesoría legal del Ejército de EEUU como teniente para después ejercer durante décadas como abogado en el ámbito privado. En 1988 y bajo el mandato del presidente demócrata Bill Clinton, fue nombrado juez del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Es miembro de la comunidad judía ortodoxa.

Han pasado por sus manos numerosos casos relevantes pero si por alguno se le recuerda es por haber dado curso a miles de demandas civiles individuales de los afectados por los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. Durante muchos años, Hellerstein se dedicó a facilitar procesos muy complejos para que los damnificados pudieran reclamar indemnizaciones a aerolíneas, empresas de seguridad e incluso del propio Gobierno.

Abusos de presos en Abu Ghraib

Otro de los casos emblemáticos con rúbrica de Alvin Hellerstein fue el relacionado con el abuso de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, cerca de la capital de Irak, Bagdad, cometidos por soldados estadounidensas tras la invasión del país en el año 2003. El escándalo internacional tomó relevancia gracias a que el magistrado ordenó la publicación de videos y fotografías del abuso de prisioneros.

También el caso de Harvey Weinstein pasó tangencialmente por sus manos. Hellerstein administró las causas civiles contra el productor de Hollywood, acusado de abusos sexuales, rechazando inicialmente acuerdos de conciliación por considerarlos insuficientes para las víctimas del movimiento #MeToo.

Con el caso contra Maduro y su esposa, el magistrado tiene entre manos una de las causas contra un jefe de Estado más emblemáticas de la historia judicial estadounidense. Su papel en la primera audiencia será leer formalmente los cargos y confirmar la defensa legal de los imputados. Además, el magistrado deberá establecer las condiciones preliminares, incluida la posible declaración de culpabilidad o inocencia de los imputados, así como las decisiones sobre detención preventiva.

Empresa criminal transnacional

La acusación contra Maduro sostiene que lideró una empresa criminal transnacional durante más de 15 años para inundar los Estados Unidos con cocaína. Hellerstein es el encargado de resolver asuntos críticos como la legalidad de las pruebas obtenidas y las condiciones de detención.

Hellerstein ya era un nombre conocido para el chavismo. El magistrado presidió el proceso judicial contra Hugo 'El Pollo' Carvajal, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela extraditado a EEUU en 2023. Carvajal fue acusado de narcoterrorismo y de utilizar su cargo para facilitar las operaciones del Cártel de los Soles. Carvajal se declaró culpable de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en junio de 2025 y su próxima audiencia para la lectura de la sentencia está previstael 23 de febrero de 2026.

Varapalo a la Ley de Enemigos Extranjeros

Trump ya ha recibido un varapalo del magistrado Alvin Hellerstein a cuenta de la Ley de Enemigos Extranjero. El juez declaró en 2025 "inválida e inconstitucional la invocación de esta ley para deportar venezolanos. El juez emitió una medida cautelar contra la Proclama Presidencial 10903, que invocaba esta ley de hace más de dos siglos para detener y deportar.Hellerstein subrayó que ni los ciudadanos ni los extranjeros pueden ser privados de su libertad sin el debido proceso legal garantizado por la Quinta Enmienda.