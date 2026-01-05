Atlas News

Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez ha jurado su cargo y ha llamado a cooperar con Estados Unidos. Rodríguez se ha reivindicado como vicepresidenta y no como presidenta de Venezuela. Era la nuevo dos de Maduro y ahora es la elegida por Trump. Para sorpresa de todos, la Casa Blanca llevaba meses pensando en ella como reemplazo de Maduro y no en la opositora María Corina Machado. Delcy Rodríguez es una histórica del chavismo y ha sorprendido también la rapidez con la que se ha puesto a disposición de Trump. Ella es la elegida, la considera una profesional por su gestión de la industria petrolera, lo que facilitará la entrada de las petroleras norteamericanas.