Bruselas insiste en que María Corina Machado y Edmundo González deben liderar la transición en Venezuela

La Comisión Europea ha dicho este lunes que la operación de Estados Unidos que ha llevado a la detención y salida del país de Nicolás Maduro representa "una oportunidad" para una transición democrática en Venezuela, y considera que deben ser los líderes de la oposición venezolana, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y Edmundo González, quienes estén al frente de ese proceso.

"Los acontecimientos del fin de semana brindan la oportunidad para una transición democrática liderada por el pueblo venezolano", ha dicho Paula Pinho, portavoz de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pinho ha insistido en que corresponde a los venezolanos decidir quién debe dirigir el país, y ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que será su administración quien controle la transición tras la salida de Maduro.

En este contexto, preguntada por quién es el interlocutor de la Unión Europea en el país, la portavoz de asuntos exteriores del bloque, Anitta Hipper, ha reiterado el respaldo comunitario a los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González. Ni Machado ni González cuentan, sin embargo, con el apoyo de Trump, que considera que no tienen suficiente respaldo en Venezuela para liderar el proceso.

La Comisión ha celebrado la caída de Maduro porque "carece de la legitimidad de un líder elegido democráticamente" y ha hecho un llamamiento a "garantizar que el respeto del pueblo venezolano siga siendo la única salida" para restaurar la democracia en Venezuela. Pero de momento, no parece que esté claro que ese sea el plan de Trump.

Para Bruselas, Edmundo González y María Corina Machado son quienes "han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela". La portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha apuntado a los resultados de las elecciones de 2024. "Millones de venezolanos han votado por el cambio y han apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa", ha dicho. "Por lo tanto, los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", ha reiterado.

Dudas sobre la legalidad

El pasado domingo, Kallas emitió un comunicado en nombre de veintiséis de los veintisiete países miembros de la UE. Solo Hungría se opuso al texto. En él, la UE pidió "calma" y "moderación" para evitar una escalada y reiteró la importancia de respetar el derecho internacional, que muchos expertos coinciden en que Estados Unidos ha violado con su operación.

Los europeos coinciden en su rechazo al régimen de Maduro; abogan "por una transición pacífica a la democracia liderada por Venezuela, respetuosa de su soberanía". Según la portavoz de Kallas, la alta representante para la política exterior del bloque está en contacto tanto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como con sus homólogos de la región y sigue muy de cerca la evolución de la situación.