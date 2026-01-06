La nieve colapsa París y obliga a activar el nivel 3 de alerta

Un manto blanco teñía los jardines de la Torre Eiffel, y cientos de turistas no perdían la oportunidad para inmortalizar la gran nevada en París. Al otro lado de la ciudad, en Montmartre decenas de niños a las puertas del colegio libraban una batalla de bolas de nieve, mientras que otras miles de personas saturaban las carreteras intentando volver a casa antes de tiempo.

La capital francesa vivió este lunes una de las mayores nevadas que se recuerdan en los últimos años, obligando a las autoridades a activar el nivel 3 de alerta por nieve y hielo, a la vez que pedían a la ciudadanía limitar los desplazamientos.

Durante más de dos horas, no pararon de caer copos en la región de Ile-de-France, generando una capa blanca de hasta tres centímetros que han dejado importantes incidencias en los transportes. El servicio público de autobuses de la región fue interrumpido de inmediato, al igual que algunas líneas de trenes. En los principales aeropuertos de la capital, Orly y Charles de Gaulle, las aerolíneas también han solicitado reducir un 15% el número de vuelos. Unos servicios que este martes se han ido reestableciendo poco a poco, aunque no por completo debido a las capas de hielo formadas por las bajas temperaturas.

También en las carreteras de todo el país se registraron más de 1050 kilómetros de atascos, según el servicio francés de información de tráfico ‘Bison Futé’. Un hecho excepcional, ya que la media a las 16.30 h suele estar por debajo de los 500 kilómetros. "Las condiciones de circulación podrían seguir siendo difíciles hasta mañana por la mañana", advirtió el prefecto. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida en las carreteras, dos de ellas en la capital.

Ante el riesgo, el prefecto de policía de París decidió a primera hora de la tarde del lunes limitar la velocidad a 80 km/h en toda la región. Además de prohibir la circulación de los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas que transporten mercancías o materiales peligrosos. No solo en la capital, en otras zonas del norte de Francia como Bretaña y Normandía, el ministerio de transportes también emitió una orden de tráfico para prohibir la circulación de vehículos pesados hasta nueva orden en carreteras, como la A28.

Alerta naranja por nieve y hielo

El domingo, Météo France ya había activado la alerta naranja por nieve y hielo en 23 departamentos del país, como Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, la Manche, o París, donde se espera que durante toda la semana los termómetros no superen los tres grados.

Los prefectos de poblaciones cercanas de París anunciaron que el servicio de autobuses público estará afectado al menos hasta este martes, a la espera de ver cómo evoluciona la nevada.