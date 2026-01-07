EEUU se reunirá la próxima semana con Dinamarca pero mantiene su pretensión de comprar Groenlandia

Groenlandia vuelve a situarse en el centro del radar diplomático de Washington. La Casa Blanca prepara una reunión la próxima semana con las autoridades de Dinamarca y Groenlandia en un momento de renovada tensión por el interés de Estados Unidos en la isla ártica, una aspiración que el presidente Donald Trump ha vuelto a vincular de forma explícita a la seguridad nacional.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó los encuentros con representantes daneses y groenlandeses, pero evitó aclarar el contenido de las conversaciones y rechazó pronunciarse sobre una eventual intervención militar. “No estoy aquí para hablar de Dinamarca ni de intervención militar”, zanjó, limitándose a señalar que esas cuestiones se abordarán en las reuniones previstas.

Una idea recurrente en Washington

Leavitt insistió en que la adquisición de Groenlandia “no es una idea nueva” en la política estadounidense. Según explicó, distintos presidentes desde el siglo XIX han considerado que controlar la isla sería ventajoso para la seguridad nacional. En ese marco, recordó que Trump ya planteó abiertamente esta posibilidad durante su primer mandato, siguiendo una línea que, según la Casa Blanca, se remonta incluso a la Administración de Harry Truman.

La portavoz enmarcó el debate en la creciente competencia estratégica en el Ártico. Trump,, afirmó, considera que reforzar la presencia estadounidense en la región es clave para disuadir la agresión de Rusia y China, en un contexto marcado por el deshielo, las nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos naturales.

Diplomacia primero, sin descartar otros escenarios

La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente contempla varios escenarios respecto a Groenlandia, incluida una posible acción militar, aunque subrayó que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano. Preguntada por qué ganaría Estados Unidos con un control directo de la isla, Leavitt habló de un mayor control del Ártico y de la capacidad de impedir avances de “adversarios” en una región que calificó de “muy importante y estratégica”.

Según la portavoz, el presidente y su equipo de seguridad nacional están evaluando “otros beneficios adicionales” de una eventual adquisición, sin detallar plazos ni fórmulas concretas.

Venezuela, otro frente abierto

En la misma comparecencia, la Casa Blanca amplió el foco más allá del Ártico. Leavitt aseguró que Washington mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar crudo venezolano incautado por Washington.

La portavoz vinculó estas operaciones a un aparente acuerdo con Caracas, aunque evitó ofrecer detalles sobre sus términos o implicaciones políticas. Mientras tanto, Groenlandia vuelve a situarse en el centro del debate estratégico de Washington, a la espera de unas reuniones que podrían redefinir el pulso geopolítico en el Ártico.