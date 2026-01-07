EEUU intercepta en el Atlántico y el Caribe dos petroleros vinculados a Venezuela

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles de la intervención de dos petroleros vinculados a Venezuela, incluyendo uno que eludió el bloqueo estadounidense a las exportaciones energéticas venezolanas hace semanas y que se encontraba en el Atlántico Norte, entre Islandia y Reino Unido, donde navegaba escoltado por un submarino ruso, según fuentes estadounidenses citadas por 'The Wall Street Journal'.

La captura de ese barco ha sido confirmada en un mensaje en X por el Mando Europeo del ejército estadounidense, que ha dicho que la intercepción del M/V Bella 1 (que había sido rebautizado como Marinara) responde a una orden autorizada por un tribunal federal por violaciones de sanciones estadounidenses. "Esta intercepción apoya la proclamación del presidente (Donald Trump) que persigue a barcos sancionados que amenazan la estabilidad y seguridad del Hemisferio Occidental", se lee en el mensaje en X.

La segunda embarcación, de dimensiones más reducidas, ha sido intervenida en el Caribe. Según la información facilitada en redes por el Comando Sur de EEUU, se trata del M/T Sophia, un barco sin bandera que "operaba en aguas internacionales y conducía operaciones ilícitas".

La secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, ha informado también públicamente en redes sociales de las capturas de lo que ha definido como petroleros de "flota fantasma". Noem ha dicho que el Bella había intentado evadir durante semanas a la Guardia Costera "incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el caso mientras era perseguido, un intento desesperado y fallido de escapar de la justicia".

"Pueden correr pero no pueden esconderse", ha escrito también Noem, que ha declarado que EEUU "nunca flojeará en la misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorismo.(...) Esto es EEUU primero en el mar"

La intercepción del Marinara/ Bella 1 amenaza con escalar la confrontación del gobierno de Trump con el de Vladimir Putin solo unos días después de que Washington realizada la operación militar en Caracas por la que ha derrocado y trasladado a EEUU a Nicolás Maduro, aliado de Moscú.

Ya el martes, en un comunicado facilitado a la agencia estatal Tass por el ministerio de Asuntos Exteriores del Kremlin, se aseguró que el petrolero funcionaba "en pleno cumplimiento del derecho marítimo internacional" y se denunció que la atención que estaba recibiendo de militares de EEUU y la OTAN era “desproporcionada para su estatus pacífico”.