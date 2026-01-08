El enigmático silencio de Putin sobre Venezuela: ¿espera llegar a algún pacto con Trump?

Han pasado ya cinco días desde la incursión de los helicópteros estadounidenses en los cielos de Caracas, y pese al tiempo transcurrido, aún no se ha roto el silencio más ensordecedor de todos los actores vinculados a la crisis de Venezuela: el del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Desde Moscú, ha hablado el Ministerio de Exteriores, su titular, Serguéi Lavrov, oligarcas vinculados al mundo del petróleo como Oleg Deripaska, o incluso exprimeros ministros y expresidentes sin poder real, como Dmitri Medvédev. Pero el mutismo del líder del Kremlin ante el arresto de Nicolás Maduro, su principal aliado en América Latina, no ha pasado desapercibido a los observadores, quienes han desplegado un sinfín de conjeturas para explicar el comportamiento de la referencia última del poder en el gigante euroasiático.

Para la mayoría, Putin calla porque su interés está focalizado en otra parte del mundo, llegando algunos a insinuar que Moscú incluso daba ya a Maduro por finiquitado. "El apoyo de Rusia a Maduro ha sido siempre más simbólico que otra cosa", ha valorado a la cadena pública alemana DW Neil Melvin, director de estudios de seguridad internacional en el Royal United Services Institute (RUSI), uno de los laboratorios de ideas más consistentes e influyentes del Reino Unido en temas de seguridad global. Melvin considera que el bajo perfil del presidente ruso obedece a la necesidad de no irritar a EEUU, en un momento en que se negocia un acuerdo para detener las hostilidades en Ucrania, su vecino inmediato, cuya independencia y soberanía aspira a cercenar considerablemente. Si no fuera por la guerra de Ucrania, la "retórica de Moscú sería más agresiva de forma significativa", ha certificado Melvin.

Semejante valoración es compartida por un analista de geopolítica en Ucrania que prefiere mantener su nombre en secreto. "Putin se halla en una posición precaria en este momento: si demuestra 'demasiado apoyo' por Venezuela, corre el riesgo de desencadenar la ira de Trump", ha asegurado a EL PERIÓDICO, en un mensaje enviado por Telegram. En total, el depuesto presidente venezolano y Putin se han visto las caras en una docena de ocasiones, y los encuentros siempre han estado presididos por las buenas palabras, los compromisos de defensa y las loas mutuas. Pero, a decir del analista alemán Félix Riefer, "hacía tiempo que (el presidente ruso) había abandonado a Maduro".

Tratos entre Moscú y Washington

Paralelamente, algunos especialistas se abonan a la teoría de que Moscú y Washington siguen hablando acerca del futuro de Venezuela, en particular del sector del petróleo, y como producto de este diálogo sería la elevación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la presidencia de la república bolivariana. En una entrevista con EL PERIÓDICO, la abogada Eva Golinger, experta en chavismo y autora de varios libros sobre Venezuela, recuerda al periodista Ernesto Ekáizer que la actual presidenta mantiene una buena relación con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y hasta evoca la posibilidad de que "los rusos ayudaran en las negociaciones". Según sus noticias, Rodríguez se hallaba "en Moscú" en el momento del ataque y volvió "rapidísimamente" a Venezuela, concretamente a Isla Margarita. Mark Galeotti, profesor en el University College de Londres y especialista en criminalidad en la Federación Rusa y temas de seguridad, ha certificado esta valoración. "Es alguien a quienes los rusos conocen y con la que pueden trabajar", apunta.

Sea lo que fuere, lo que sí está claro es que la crisis venezolana concede al presidente Putin un amplio margen de acción en frentes que le interesan más, en particular en la mencionada Ucrania y el espacio postsoviético. "Dado que no parece haber un riesgo inminente de un cambio de régimen en Caracas, Putin puede alejarse silenciosamente de un país dependiente mientras agiliza los compromisos exteriores de Rusia para centrarse en Ucrania, o mantener las relaciones y esperar una compensación concreta", valora Galeotti en un artículo publicado en 'The Paper' bajo el título: "Con sus rivales perdidos y distraídos, Putin maniobrando'.