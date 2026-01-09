Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

Suiza

Detenido uno de los copropietarios del bar que se incendió en Crans Montana en Nochevieja

Jacques Moretti quedó detenido al concluir la audiencia, mientras que su esposa, Jessica Moretti, copropietaria del local nocturno, abandonó la sede judicial

Bar Le Constellation de Crans-Montana, en Suiza

Bar Le Constellation de Crans-Montana, en Suiza / Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi

EFE

GINEBRA

Uno de los copropietarios franceses del bar 'Le Constellation', donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana, fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía suiza dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia.

Jacques Moretti quedó detenido al concluir la audiencia, mientras que su esposa, Jessica Moretti, copropietaria del local nocturno abandonó la sede judicial, en cuyo exterior esperaban numerosos periodistas.

"Mis pensamientos van constantemente dirigidos hacia las víctimas. Es una tragedia inimaginable, esto ocurrió en nuestro establecimiento y quiero disculparme", declaró.

La Fiscalía consideró que existía un riesgo de fuga de la pareja, por lo que optó por la detención de Jacques Moretti.

Él y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad.

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  2. Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
  3. El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
  4. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  5. Compromís denuncia el colapso de València en Navidad por una movilidad 'improvisada
  6. El vestíbulo de la Estación del Norte ya luce en todo su esplendor
  7. Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros
  8. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas

El Regit acoge el duelo de la jornada entre Atzeneta y Castellonense

El Regit acoge el duelo de la jornada entre Atzeneta y Castellonense

Nadar en la piscina cubierta de Almàssera, una experiencia digitalizada

Nadar en la piscina cubierta de Almàssera, una experiencia digitalizada

Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos

Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos

Corberán: "No veo a jugadores desenchufados"

Robles: "Es absolutamente falso que los presos españoles liberados en Venezuela sean del CNI"

Robles: "Es absolutamente falso que los presos españoles liberados en Venezuela sean del CNI"

Robles niega que dos españoles liberados por Venezuela tengan relación con el CNI

L’èxit de ‘Despertant els sentits’ a Benitatxell revalida una nova edició al 2026: estes són les 12 propostes, una per cada mes de l’any

L’èxit de ‘Despertant els sentits’ a Benitatxell revalida una nova edició al 2026: estes són les 12 propostes, una per cada mes de l’any

Abierto el plazo para los abonos de la Copa de la Reina

Abierto el plazo para los abonos de la Copa de la Reina
Tracking Pixel Contents