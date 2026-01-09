Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia o Hungría.

Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, está previsto que viajen este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

El acuerdo se ha producido en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE después de que en el mismo encuentro se aprobaran formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo. Ahora, se debe formalizar el pacto en un procedimiento escrito que está previsto esta misma tarde.