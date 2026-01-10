Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un eventual despliegue en Ucrania

El Gobierno británico anunció este sábado que destinará 200 millones de libras (230 millones de euros) a equipar y entrenar a sus tropas para un posible despliegue en Ucrania como parte de una fuerza internacional que respaldaría la paz en caso de un alto el fuego con Rusia.

El ministro de Defensa, John Healey, dijo que la dotación servirá para asegurar que las Fuerzas Armadas británicas "estén listas para desplegarse y liderar la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU, en inglés)", tras visitar Kiev el viernes y compartir los planes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Healey subrayó que, al tiempo que tratan de conseguir un acuerdo de paz, los aliados siguen comprometidos a reforzar "ahora" las defensas aéreas ucranianas.