Estados Unidos
Seis muertos y un detenido en EEUU por un tiroteo en Misisipi
El alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al señalar que la investigación está en curso
EFE
Al menos seis personas murieron y una fue detenida tras un tiroteo en Misisipi, estado del sur de Estados Unidos, del que aún se desconocen los motivos, según informaron autoridades locales este sábado.
"Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comunicad", informó el alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, en Facebook.
El oficial no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al señalar que la investigación está en curso, pero medios locales reportaron que los disparos ocurrieron en tres distintos sitios entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
"Les pido que alcen sus oraciones para nuestras víctimas y sus familias. Los oficiales están ocupados investigando y difundirán una actualización tan pronto sea posible", concluyó Scott.
Este suceso ocurre apenas días después de otro tiroteo en Utah que dejó al menos dos muertos y seis heridos el miércoles a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.
Estados Unidos ha registrado ya 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025.
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio