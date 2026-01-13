Rutte, de perfil ante las amenazas de Trump a Groenlandia: "No es el momento de crear barreras"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dicho este martes que no comenta discusiones entre aliados, en referencia a las amenazas de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza sino puede llegar a un acuerdo con Dinamarca para hacerse con el control de la isla, apenas 24 horas antes de que representantes de ambos países se reúnan en Washington.

"Ahora no es el momento de actuar en solitario. Y no es el momento de crear barreras entre nosotros", ha dicho Rutte durante una intervención en un foro organizado por el grupo de los liberales en la Eurocámara. Sin embargo, preguntado por la amenaza de Washington de invadir Groenlandia, el holandés ha sido mucho más cauto. "Nunca haré comentarios cuando haya conversaciones entre aliados. No me corresponde", ha defendido. "Cuando hay discusiones entre aliados, mi función es asegurarme de que resolvamos los problemas".

Preguntado directamente si es aceptable que un aliado amenace a otro con usar la fuerza para ocupar su territorio, el secretario general de la OTAN, cuyo liderazgo ha sido puesto en cuestión desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, ha insistido en que no comentará en público las conversaciones entre Estados Unidos y Dinamarca. Rutte ha asegurado que trabaja para garantizar la seguridad del Alto Norte con todos los aliados.

"Estamos dando los siguientes pasos para seguir avanzando, porque todos estamos de acuerdo en la OTAN en que en lo que respecta a la protección del Ártico, debemos trabajar juntos", ha subrayado el holandés. De alguna manera, con su postura, Rutte pone en cuestión la estrategia de Estados Unidos, pero evita cualquier tipo de censura o confrontación directa con Trump.

Una polémica postura

A ojos de Rutte, si el mundo está hablando de la seguridad del Ártico, es gracias al presidente de Estados Unidos. "Fue el presidente Trump en su primer mandato quien básicamente nos alertó sobre el hecho de que las rutas marítimas se están abriendo, que Rusia y China están más activas y que tenemos que hacer más juntos allí", ha dicho el holandés.

Una interpretación recibida poco menos que con escepticismo por los eurodiputados que han participado este martes en una discusión con el secretario general. La eurodiputada danesa Stine Bose ha interpelado a Rutte recordando que es "el tipo que cuida de todos nosotros" y que los habitantes de Groenlandia están "estresados" y "más que preocupados" ante las amenazas de Estados Unidos.

Rutte no ha vacilado, repitiendo una y otra vez que no comentará ninguna discusión entre aliados. "En lo que respecta a la región ártica, debemos trabajar juntos como alianza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo", ha dicho el secretario general, a pesar de que Washington insista en tomar el control de la isla, precisamente porque no se fía del compromiso del resto de países de la región y considera sus esfuerzos insuficientes.

Ante las respuestas esquivas de Rutte, la eurodiputada belga Hilde Vautmans ha expresado lo que muchos piensan en Bruselas y en alguna otra capital del liderazgo del secretario general. "Debo decir que como líder de los Países Bajos, se atrevía usted a decir más", ha sentenciado Vautsmans.