La Administración Trump anuncia el inicio oficial de la segunda fase del alto el fuego en Gaza

Tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado inicio oficial a su segunda fase. Así lo ha anunciado el enviado especial Steve Witkoff en su cuenta de X este miércoles. "Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la Fase Dos del Plan Presidencial de 20 Puntos para Poner Fin al Conflicto de Gaza, que pasa del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", ha dicho. A su vez, la Presidencia palestina ha declarado que apoya el establecimiento de la Junta de Paz liderada por Trump y del comité tecnocrático encargado de supervisar la vida cotidiana en el enclave.

"La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, e inicia la desmilitarización y reconstrucción completas del enclave, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado", ha explicado Witkoff en su tuit. "Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido; de no hacerlo, se producirán graves consecuencias", ha amenazado, sin hacer mención a las continuas violaciones de la tregua por parte de su aliado israelí, que ha matado a más de 440 palestinos en estos tres meses y sigue ocupando cada vez más y más terreno.

Agradecimiento a Washington

Witkoff ha destacado que "la fase uno entregó ayuda humanitaria histórica, mantuvo el alto el fuego y repatrió a todos los rehenes vivos y los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos". También ha agradecido a Egipto, Turquía y Qatar por "sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha". Esta misma mañana la población gazatí lamentaba la muerte de siete personas debido al temporal que está sufriendo el enclave. Un bebé de apenas un año ha perecido de frío y otras seis personas, incluidas dos mujeres y dos niños, han fallecido cuando los edificios o las paredes que les servían de refugio han colapsado sobre ellas, aplastándolas y asfixiándolas hasta arrebatarles la vida.

Hussein al Sheikh, vicepresidente de la Autoridad Palestina (AP), ha usado también la plataforma X para anunciar su apoyo a la formación del Comité Palestino para la Administración de Gaza durante esta fase de transición. En una extensa publicación, ha elogiado los esfuerzos de Trump y de sus equipos, capitaneados por Witkoff y su asesor y yerno Jared Kushner. "La Presidencia palestina reitera la importancia de vincular las instituciones de la AP en Cisjordania y Gaza, y de no crear acuerdos administrativos, jurídicos o de seguridad que profundicen la duplicación, la división, la separación o la fragmentación, con la defensa del principio de un sistema, una ley y una arma legítima", ha añadido al Sheikh, defendiendo el rol de la AP en Gaza, algo a lo que el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se ha opuesto repetidamente.