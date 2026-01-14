Soldados de EEUU y Dinamarca simularán una guerra en el ártico en unos ejercicios OTAN en plena tensión por Groenlandia

La OTAN tiene planificado que marines norteamericanos y soldados de élite daneses se crucen en pleno territorio ártico. Pero con un poco de suerte no será en guerra, sino en unas maniobras militares. La OTAN prepara las maniobras Cold Response 2026 para la defensa de su flanco más septentrional… precisamente cuando la zona es el objeto de una crispación que pone al borde de la ruptura a la Alianza Atlántica.

Los preparativos se llevan a cabo en el momento de máxima tensión entre Washington y Copenhage por las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, de controlar por las buenas o las malas el territorio danés de Groenlandia. Este mismo martes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, deploró la “presión del todo inaceptable por parte de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales”.

El ejercicio consiste, básicamente, en un desembarco anfibio y en simulaciones de choques armados territorio helado adentro. Toda una metáfora del peor de los temores que Trump ha instalado en el ártico... y en las mentes de sus aliados. Las maniobras, no obstante, no se desarrollarán en Groenlandia, sino en el norte de Noruega. De momento está prevista la presencia de tropas danesas en el ejercicio, si bien un aumento de la tensión podría hacer insostenible su participación, en opinión de fuentes militares.

Españoles en el ejercicio

Noruega, miembro fundador de la OTAN, es el tradicional anfitrión de Cold Response, que se desarrolla cada dos años. Su ejército ha confirmado también la preparación de las maniobras en esta edición. Este año, según el calendario oficial de la OTAN y el del ejército noruego, ocuparán en total 17 días entre el 2 y el 19 de marzo próximos.

Soldados escandinavos en el ejercicio Joint Viking 2025 del ejército noruego. / M. Defensa Noruega

Por definición, está dentro del Círculo Polar Ártico todo territorio del norte que, en su mes más caluroso, no supere los diez grados de temperatura media. Es posible que no haya en el planeta un entorno más inhóspito para hacer la guerra que el ártico en el invierno. Y ese es el escenario de una de las maniobras militares más duras de la OTAN.

La Alianza no ha difundido aún cifras cerradas, si bien se espera la participación de entre 20.000 y 25.000 soldados de “entre diez y 15 países aliados”, según el ministerio de defensa noruego. Entre esos países, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

Los ejercicios Cold Response atraen, por su extrema dureza, a las fuerzas de élite de la alianza. Salvo cambio de última hora, está prevista también presencia española, tropas de montaña y boinas verdes del Mando de Operaciones Especiales, que tienen ya tradición de adiestramiento en la nieve con unidades escandinavas y que participaron en las ediciones de 2022 y 2024.

Los norteamericanos…

La OTAN califica a los ejercicios de “operaciones de alta intensidad y multidominio en el clima ártico”. La definición se hace en pleno convencimiento de los analistas geopolíticos de que una hipotética guerra con Rusia tendría en todo caso al polo norte como escenario.

El ministerio de Defensa del gobierno noruego difunde que las maniobras “demuestran la unidad de la OTAN, la fuerza de la defensa total noruega y la capacidad de la Alianza para disuadir las amenazas a Noruega y el Gran Norte”, pero de momento no difunde en sus notas sobre el ejercicio qué países concretos tomarán parte. Si la OTAN sigue siendo o no capaz de concitar en unas mismas maniobras a dos aliados tan enfrentados como Dinamarca y Estados Unidos se mantendrá como incógnita según evolucione el pulso diplomático entre los dos países.

Los primeros países que tradicionalmente confirman la asistencia son Estados Unidos y el Reino Unido. Fuerzas británicas, de hecho, están ya sobre el terreno. En año nuevo, 1.500 soldados de los Royal Marines llegaron a Noruega para empezar su propio adiestramiento con las fuerzas de aquel país. Sólo faltaban unos días para que el Reino Unido expresara, con otros cinco países europeos -España incluida- su apoyo a Dinamarca ante las amenazas norteamericanas.

Entrenamieno de fuerzas británicas y noruegas en el ártico escandinavo este pasado día de año nuevo. / OTAN

Estados Unidos, por su parte, aprovecha estos ejercicios para poner a prueba la capacidad de la Marine Air Ground Task Force, concretamente su I Fuerza Expedicionaria. En su actual configuración, combinan marines con blindados, artillería y apoyo aéreo.

La necesidad que afronta el pentágono con estas maniobras bianuales es la capacidad de desplegar rápidamente un conjunto notable de fuerzas con el complicado desembarco de equipamiento pesado en costas heladas y el movimiento por el territorio.

… y los daneses

Bajo la perspectiva de la OTAN, todo el ejercicio se orienta a probar la defensa a gran escala n el llamado Gran Norte. Pero el interior de los territorios árticos es un entorno muy poco propicio a las grandes unidades, que necesitan un enorme apoyo logístico para sobrevivir con bajísimas temperaturas y sin recursos al alcance. Es más bien el feudo de las pequeñas unidades, los pequeños vehículos terrestres y las pequeñas aeronaves.

Y a esos tres rasgos responden los retratos de dos unidades danesas. La más conocida es la Patrulla Sirius, grupo de no más de un centenar de superespecialistas, pate de ellos esquimales, desplegado en rotaciones de doce en el muy extremo noreste de Groenlandia con motos de nieve y trineos tirados por perros; La otra es el Arkstisk Kommando, agrupación de infantería mixta del ejército danés de más reciente creación, con incorporaciones de la Patrulla Sirius y otras unidades militares, y escalable con apoyo naval.

Una soldado de una patrulla ártica danesa en Groenlandia, con uno de los perros de su trineo / Forsvaret M Defensa Dinamarca

Esta última es la invitada a verse en al ártico noruego con los norteamericanos -y con el resto de aliados participantes- en el ejercicio Cold Response 26. Su especialidad no son solo las operaciones especiales, quirúrgicas, en territorio helado; también la alerta en combinación con grandes fuerzas navales como unidad de apoyo e información en tierra.

Seguramente quedará en el secreto de los presentes en Cold Response 26 los momentos de roce, si no de relación glacial, entre daneses y sus antiguos aliados si estos finalmente coinciden en el ejercicio. La actitud de Trump hacia Dinamarca y sus expertos en la guerra en el polo no ayuda a reducir la tensión. El pasado día de Navidad, el ministerio de Defensa de Dinamarca publicó una de esas notas destinadas a dar una imagen simpática de sus fuerzas armadas. La noticia: los Sirius han comprado quince nuevos perros para sus trineos a 14 propietarios diferentes, para garantizar la variedad genética de la cría. Deben ser perros muy especiales, fuertes, inteligentes, con pelo ni demasiado fino (se congelarían) ni demasiado largo (se les formarían pesadas rastas de hielo).

Tres de los nuevos perros adquiridos por la Patrulla Sirius que Dinamarca despliega en Groenlandia / Forsvaret M Defensa Dinamarca

Hace cuatro días, en un encuentro con periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, Donald Trump se mofó asegurando que los daneses defienden Groenlandia con “solo dos trineos tirados por perros”, mientras Rusia y China “tienen decenas de submarinos y destructores en la zona”.

Las unidades de operaciones especiales son, ciertamente, poco numerosas, pero letales, como ha demostrado Ucrania en sonados golpes de su defensa ante Rusia. Sobre todo ese David utiiza ante Goliat el armamento adecuado.

La Patrulla Sirius puede operar a 45 grados bajo cero, con grupos humanos mínimos, incluso solo parejas de infantería, durante semanas de noche polar, en misiones de lo que el ejército danés llama “afirmación de soberanía” en Groenlandia. En el ártico las armas convencionales de ejércitos mucho más grandes, como el nortamericano, se encasquillan por congelación. Por eso, los modestos daneses y groenlandeses les superan en los ejercicios de tiro: llevan rifles de cerrojo Enfield de más de cien años, los únicos que no fallan en el frío extremo del Gran Norte.