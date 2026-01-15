Orbán advierte de que la UE no recuperará los créditos que conceda a Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido nuevamente en poner en cuestión la postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania y el destino de los préstamos que se le están concediendo a pesar de los "impactantes y escandalosos" casos de corrupción que sacuden al Gobierno de Volodimir Zelenski.

Orbán ha desdeñado el plan para Ucrania presentado este miércoles por la Comisión Europea y ha concluido recalcando la ingenuidad de Bruselas en relación a varias cuestiones, principalmente aquellas que tienen que ver con la recuperación de la financiación que se ha destinado a Kiev y a su final en esta guerra.

"Quien que crea que los préstamos de Bruselas concedidos a Ucrania pueden ser pagados después con reparaciones rusas, o bien desconoce el mundo real o bien esconde la cabeza en la arena para evitar afrontar la realidad", ha apuntado en redes sociales, al tiempo que ha apostado por el triunfo de Rusia.