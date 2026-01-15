El príncipe Enrique de Inglaterra lanza su última batalla contra los tabloides británicos con la demanda contra el 'Daily Mail'

La batalla del príncipe Enrique de Inglaterra contra los tabloides británicos inició este jueves el que será previsiblemente su último capítulo. El equipo legal del hijo menor de Carlos III ha discutido las cuestiones previas del juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editor del 'Daily Mail', a pocos días del inicio del procedimiento, previsto para el próximo lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ('High Court'). Enrique y otros seis demandantes, entre ellos el músico Elton John, consideran que ANL recabó durante años información sobre sus vidas privadas mediante prácticas ilegales, incluidas escuchas telefónicas.

La acusación sostiene que ANL contrató a investigadores privados para pinchar los teléfonos fijos y móviles de las víctimas y para obtener información confidencial, como datos de vuelos e historiales médicos, con métodos fraudulentos. Esta información fue recabada en nombre de cerca de 80 periodistas, editores y ejecutivos de la compañía y publicada en varios artículos entre 1993 y 2011. Además de Enrique y de Elton John, también se vieron afectados la pareja del músico, David Furnish; la miembro de la Cámara de los Lores Doreen Lawrence; las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost; y el exdiputado Simon Hughes.

Se espera que todos ellos comparezcan ante el tribunal a lo largo de las próximas semanas. En el caso de Enrique, su intervención está prevista para el próximo jueves de forma presencial, en lo que será un nuevo momento de enorme expectación mediática en el Reino Unido. Enrique dejó sus responsabilidades como miembro activo de la familia real británica en 2020 y se mudó poco después a Estados Unidos, donde vive actualmente con su esposa, Meghan Markle y con sus dos hijos. Desde entonces, ha limitado sus viajes al país a momentos puntuales.

Juicio mediático

Los representantes legales de ANL sostienen que en ningún momento se utilizaron métodos ilegales para obtener información sobre los demandantes y atribuyen las acciones legales a una campaña para acabar con el 'Daily Mail' orquestada por sus detractores —entre ellos el actor Hugh Grant o el exempresario del mundo del motor Max Mosley, fallecido en 2021—, algunos de los cuales han prestado apoyo al equipo legal de los presuntos afectados.

Uno de los momentos clave del juicio será la posible comparecencia de Gavin Burrows, uno de los detectives privados contratados por ANL, quien reconoció en una declaración escrita haber utilizado métodos ilegales y posteriormente negó haber sido él quien hizo esa misma declaración. "No reconozco la anterior declaración testimonial del 16 de agosto de 2021 y creo que mi firma en ese documento es falsa. Gran parte de ella no está escrita en mi tipo de lenguaje", indicó el pasado noviembre. "El contenido de la declaración es sustancialmente falso".

Esta es la tercera batalla legal que Enrique emprende contra los tabloides británicos por obtener información sobre su vida privada de forma ilegal. El príncipe logró una histórica victoria frente al grupo Mirror a finales de 2023 tras un largo y costoso juicio, que acabó con el pago de una indemnización de 163.000 euros. En enero de 2025, el hijo de Carlos III llegó a un acuerdo extrajudicial de última hora con News Group Newspapers (NGN) —propiedad del magnate Rupert Murdoch—, que llevó al grupo mediático a reconocer haber cometido una "grave intrusión" en su vida privada mediante "actividades ilegales" y a lanzar una disculpa "total e inequívoca" por lo ocurrido.