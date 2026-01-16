La red social X, antes conocida como Twitter, cae en España y el resto del mundo

La popular red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha experimentado una caída generalizada de sus servicios este viernes por la tarde, con los primeros reportes de fallo alrededor de las 16:00 horas.

Los usuarios han informado de dificultades para acceder a la plataforma tanto desde la app móvil como desde la versión web, donde al intentar cargar aparece un mensaje de error o la página se queda en blanco.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de la compañía ni una explicación pública de las causas, los usuarios han informado a través de servicios de seguimiento de interrupciones como Downdetector con reportes masivos de fallos.

Este incidente se suma a otras interrupciones recientes de X en enero, cuando ya se habían registrado caídas en días previos que afectaron a miles de usuarios en España y otros países, y que en algunos casos impidieron ver cronologías o interactuar con publicaciones durante un periodo de horas.