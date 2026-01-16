Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Donald Trump ha anunciado que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, y anunciará los nombres de sus integrantes "próximamente"

Una calle de la ciudad de Gaza.

Una calle de la ciudad de Gaza. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

