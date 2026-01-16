Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Donald Trump recibe a Delcy Rodríguez mientras la Casa Blanca subraya que Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes" de EEUU

EEUU intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

EEUU intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Lucía Feijoo Viera

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

