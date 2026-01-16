Italia considera "un chiste" la misión militar europea en Groenlandia: "¿A qué van? ¿De excursión?"

"Parece un chiste". Así se ha expresado este viernes el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, al desmarcar Italia de la decisión de algunos países europeos de una misión militar europea en Groenlandia. "¿A qué van? ¿De excursión?", ha continuado en tono sarcástico. "No se trata de enviar a 10 ó 15 soldados a la región", ha coincidido Antonio Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores.

Crosetto y Tajani se ha pronunciado de esta manera en ocasión de la presentación de "un nuevo documento estratégico" de Italia sobre la región en el que Roma defiende, entre otras cosas, que la UE se mantenga firme en la colaboración con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos (EEUU) en el Ártico, y se ha evitado toda referencia a las recientes amenazas de EEUU de tomar Groenlandia por la fuerza. Una postura ambigua, como las que el Gobierno de Giorgia Meloni mantiene habitualmente cuando alguna cuestión involucra a Trump, de quien es la principal aliada en Europa.

El mundo 'libre'

"Hemos recordado antes con el ministroTajani una pista construida por la aeronáutica [italiana] en el Ártico, lo mismo vale para el ejército, las ejercitaciones [militares] no han comenzado ahora y desde luego no son 15 soldados enviados a Groenlandia", ha dicho en este marco Crosetto. "Imaginen: 15 italianos, 15 franceses, 15 alemanes en Groenlandia, parece el principio de un chiste", ha dicho Crosetto. "En cambio, creo que nuestro interés es mantener unido el mundo occidental, el mundo libre, y pensar siempre desde el punto de vista de la OTAN, desde el punto de vista de la ONU", ha añadido.

Unas palabras similares también han sido pronunciadas por el ministro Tajani. "No se trata de enviar a 10 o 15 soldados a la región. Tiene razón Crosetto. Se trata de tener en la cabeza una estrategia, no es una cuestión táctica, y nosotros tenemos una visión, una visión conjunta a 360", ha dicho el titular italiano de Exteriores. "Nosotros vamos a seguir promoviendo un mayor compromiso de la OTAN en esa área con la presencia de la UE", ha argumentado.