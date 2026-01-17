Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán insta al G7 a no interferir en sus asuntos internos

El Ministerio de Exteriores iraní ha repudiado este viernes la "declaración intervencionista respecto a los asuntos internos de Irán" de los titulares de Exteriores de los países G7, después de que estos amenazasen a la república islámica con nuevas sanciones "si continúa su represión de las protestas", que comenzaron hace más de dos semanas y que han dejado más de 3.400 muertos y "miles" de heridos, según organizaciones de Derechos Humanos.

"Los países del G7, bajo la influencia de EEUU y del régimen sionista, ignoran conscientemente el hecho evidente de que las reuniones pacíficas del pueblo iraní se convirtieron en violencia por el movimiento organizado de agentes terroristas equipados por el régimen sionista, durante los cuales un gran número de manifestantes y fuerzas del orden y de seguridad fueron atacados, heridos o perdieron la vida", ha expresado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes.