Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana

Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.

Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.

No hubo muertos ni heridos.