Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana
Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.
Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.
No hubo muertos ni heridos.
Setenta evacuados en el Cáucaso norte tras la caída de un dron ucraniano sobre un edificio
Setenta personas fueron evacuadas este domingo de un edificio en la ciudad rusa de Beslán, en el Cáucaso norte, tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas, según informaron las autoridades locales.
"En Beslán los restos de un dron cayeron sobre un edificio de viviendas de cinco pisos. Fueron evacuados de urgencia 70 personas, uno de ellos requirió atención médica", informó en Telegram el gobernador local, Serguéi Meniáilo.
Añadió que la caída del dron dañó el techo y varias ventanas del edificio.
Empresarios ucranianos resisten los masivos apagones provocados por ataques rusos
Los cortes de energía prolongados e impredecibles provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania están llevando a muchas pequeñas empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidian con un suministro eléctrico poco confiable y costos crecientes en medio de un frío intenso.
A pesar de la crisis energética, muchos cafés, tiendas y otros negocios siguen abiertos. Para ello, a menudo dependen de generadores eléctricos de combustible, que llenan las calles de un fuerte ruido y requieren supervisión y reparaciones periódicas.
Llega a EEUU la delegación ucraniana para continuar las negociaciones de paz en un ambiente de pesimismo
La delegación de negociadores ucranianos se encuentra ya en Estados Unidos para continuar unas conversaciones de paz en una llegada anunciada por el presidente del país, Volodimir Zelenski, en un sombrío mensaje en el que avisa que la diplomacia pierde cada vez más importancia por los constantes ataques de Rusia.
Kiev declaró el miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche, si bien el alcalde, Vitali Klitschko, ha informado este sábado que la calefacción está volviendo a funcionar de manera paulatina pero generalizada.
Kiev recupera la calefacción tras varios días de cortes por bombardeos rusos
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha anunciado este sábado que la calefacción en la capital de Ucrania se está restableciendo gradualmente tras varios días de cortes.
"Cerca de 50 edificios de gran altura permanecen sin calefacción, escribió Klitschko en Telegram. Cabe recordar que, tras un gran ataque aéreo ruso el 9 de enero, la calefacción urbana se redujo inicialmente a 6.000 edificios residenciales, aproximadamente la mitad del parque de viviendas.
El suministro energético en Kiev y alrededores sigue siendo crítico tras los ataques rusos
El suministro energético en Kiev y en los alrededores sigue siendo crítica tras los últimos ataques rusos a la infraestructura, dijo el Ministerio de Energía ucraniano a través de Telegram.
"La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables", dijo el Ministerio.
También en Odesa hay problemas de suministro y limitaciones.
Al menos dos fallecidos en Járkov (Ucrania) tras una explosión de origen desconocido
Al menos dos personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas en la madrugada de este sábado en la ciudad ucraniana de Járkov después de que se produjera una explosión en un edificio.
"Como resultado de una explosión de origen desconocido, hay muertos y heridos en un edificio de gran altura en el distrito de Saltivski. Estamos investigando los detalles", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov.
Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia
Las fuerzas rusas tomaron durante la última jornada dos localidades ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Privolie de la república popular de Donetsk, señaló en Telegram el mando militar ruso.
Además, los militares de la agrupación Vostok (Oriente) "liberaron la localidad de Priluki de la región de Zaporiyia", añadió Defensa.
La víspera Rusia informó de la toma de otras dos localidades en ambas regiones ucranianas -Zakitne en Donetsk y Zhovtneve, en Zaporiyia-, un día después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, asegurase que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio.
Rusia derriba 99 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 99 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 99 drones ucranianos", señaló en Telegram el mando castrense ruso.
Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.
"El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi.
