Tensión en el Ártico
Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración
La misión del contingente era explorar qué aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN
EFE
Un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia este domingo en dirección a Copenhague tras cumplir con su misión exploratoria, según explicaron fuentes del comando a varios medios de comunicación.
"La exploración se ha sido termina como estaba planeada y ahora se analizarán los resultados en Alemania", dijo el jefe del comando que insistió en que la misión no ha sido interrumpida.
El equipo alemán había llegado a Groenlandia sólo el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su misión era explorar que aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN, en medio de las presiones del presidente de EE.UU, Donald Trump, para anexionarse la isla ártica.
La retirada de los soldados se produce un día después de que Trump, amenazara con aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia.
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Alfonso Novo (gerente de FGV): "Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20"
- Cientos de personas despiden en València a las víctimas del naufragio de Indonesia
- Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes