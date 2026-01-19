Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El primer ministro de Pakistán recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza.

"El primer ministro de Pakistán ha recibido la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

La cartera diplomática ha asegurado en la breve nota que el Gobierno de este país "seguirá comprometido con los esfuerzos internacionales por la paz y la seguridad" en la Franja de Gaza, "que conduzcan a una solución duradera para la cuestión palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas".