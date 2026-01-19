Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos 150 drones en una nueva oleada nocturna de ataques aéreos
Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.
La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas han lanzado 145 drones y ha subrayado que 126 de ellos han sido interceptados. Asimismo, ha confirmado impactos en doce puntos del país, así como la caída de restos de aparatos derribados en otros cinco.
"El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad" en caso de ataque aéreo, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados.
El OIEA anuncia el inicio de "reparaciones cruciales" en la central nuclear de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este domingo el inicio de "reparaciones cruciales" en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporiyia, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.
"Han comenzado las cruciales reparaciones en el sistema de emergencia de la línea eléctrica de 330 kV Ferosplavna-1 bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el OIEA", ha destacado el director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en redes sociales.
Un equipo ucraniano está realizando estos trabajos de reparación mientras un equipo del OIEA supervisa la labor, ha destacado el organismo internacional.
Muere una civil rusa tras el ataques con drones ucranianos en la región de Bélgorod
Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod y un hombre resultó herido tras ataques de drones ucranianos, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"En la localidad de Necháyevka del distrito de Bélgorod murió una mujer tras la detonación de un dron FPV. En la localidad de Golovinó del distrito de Graivoron un dron atacó un automóvil en el aparcamiento de una empresa. Un hombre recibió heridas de esquirla en la cadera y quemaduras de la mano derecha", escribió en Telegram.
Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.
Dos muertos en Ucrania en ataques nocturnos rusos con drones
Al menos dos personas han muerto y decenas más han resultado heridas durante la pasada noche en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa en más de 200 ataques de drones rusos, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Decenas de personas han resultado heridas, incluido un menor. Hasta ahora se sabe de dos personas muertas. Mis condolencias para sus familias y seres queridos", ha publicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.
Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana
Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.
Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.
No hubo muertos ni heridos.
Setenta evacuados en el Cáucaso norte tras la caída de un dron ucraniano sobre un edificio
Setenta personas fueron evacuadas este domingo de un edificio en la ciudad rusa de Beslán, en el Cáucaso norte, tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas, según informaron las autoridades locales.
"En Beslán los restos de un dron cayeron sobre un edificio de viviendas de cinco pisos. Fueron evacuados de urgencia 70 personas, uno de ellos requirió atención médica", informó en Telegram el gobernador local, Serguéi Meniáilo.
Añadió que la caída del dron dañó el techo y varias ventanas del edificio.
Empresarios ucranianos resisten los masivos apagones provocados por ataques rusos
Los cortes de energía prolongados e impredecibles provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania están llevando a muchas pequeñas empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidian con un suministro eléctrico poco confiable y costos crecientes en medio de un frío intenso.
A pesar de la crisis energética, muchos cafés, tiendas y otros negocios siguen abiertos. Para ello, a menudo dependen de generadores eléctricos de combustible, que llenan las calles de un fuerte ruido y requieren supervisión y reparaciones periódicas.
Llega a EEUU la delegación ucraniana para continuar las negociaciones de paz en un ambiente de pesimismo
La delegación de negociadores ucranianos se encuentra ya en Estados Unidos para continuar unas conversaciones de paz en una llegada anunciada por el presidente del país, Volodimir Zelenski, en un sombrío mensaje en el que avisa que la diplomacia pierde cada vez más importancia por los constantes ataques de Rusia.
Kiev declaró el miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche, si bien el alcalde, Vitali Klitschko, ha informado este sábado que la calefacción está volviendo a funcionar de manera paulatina pero generalizada.
Kiev recupera la calefacción tras varios días de cortes por bombardeos rusos
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha anunciado este sábado que la calefacción en la capital de Ucrania se está restableciendo gradualmente tras varios días de cortes.
"Cerca de 50 edificios de gran altura permanecen sin calefacción, escribió Klitschko en Telegram. Cabe recordar que, tras un gran ataque aéreo ruso el 9 de enero, la calefacción urbana se redujo inicialmente a 6.000 edificios residenciales, aproximadamente la mitad del parque de viviendas.
El suministro energético en Kiev y alrededores sigue siendo crítico tras los ataques rusos
El suministro energético en Kiev y en los alrededores sigue siendo crítica tras los últimos ataques rusos a la infraestructura, dijo el Ministerio de Energía ucraniano a través de Telegram.
"La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables", dijo el Ministerio.
También en Odesa hay problemas de suministro y limitaciones.
