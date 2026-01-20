Sorpresa e inquietud entre los ciudadanos de Noruega por el aviso del Gobierno de incautación de bienes en caso de guerra

La Ley de Requisición en Noruega, como en muchos otros países europeos incluidos España, no es nueva. Los gobiernos tienen la potestad de requisar determinados bienes, como inmuebles, barcos o maquinaria en caso de conflicto bélico. Sin embargo, una cosa es saberlo a nivel teórico y otra muy distinta recibir una carta donde lo recuerden de forma particular. De ahí la inquietud creciente de los ciudadanos de Noruega, que a lo largo del año pasado recibieron 14.000 misivas -conocidas como "requisitorias preparatorias-, el mismo número aproximado que las Fuerzas Armadas tienen previsto enviar este año en curso.

Medios noruegos han reportado que la opinión pública ha respondido con sorpresa, preocupación e interés por conocer los detalles de la posible medida pero no con una absoluta cerrazón ni una protesta masiva. Los ciudadanos, según los mismos medios, han tomado más conciencia, quizá, de lo que significa compartir una frontera terrestre de casi 200 kilómetros con Rusia y ser la puerta de la OTAN en el norte.

La sorpresiva medida no tiene ninguna consecuencia en tiempos de paz. Sin embargo, las misivas sirven como un aviso formal: si Noruega se enfrenta a una guerra, las Fuerzas Armadas pueden utilizar temporalmente estos activos para defender el país. "Noruega se encuentra en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", indicó el jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas (FLO), el general de división Anders Jernberg, para añadir: "Nuestra sociedad debe estar lista para afrontar crisis de seguridad y, en el peor de los casos, una guerra".

Coches e inmuebles

Muchos ciudadanos también se han interesado por saber los detalles de cómo les afectaria en la práctica la entrada en vigor de esta ley: desde preguntas como si podrían utilizar sus vehículos hasta qué ocurriría con inmuebles y locales de su propiedad. Más allá de lo estrictamente personal, los medios reportan que las misivas han hecho tomar conciencia pública de un riesgo de seguridad plausible y elevado.

Una de las principales preocupaciones de los posibles afectados es saber si recibirían compensaciones económicas por el uso de sus bienes, encontrando alivio al constatar una respuesta en positivo. Reacciones sorpresivas, explicativas e irónicas llenan las redes sociales.

Aspectos como la confluencia equilibrada de las libertades individuales y las necesidades en tiempo de guerra son en estos momentos moneda común entre los expertos en el país nórdico.