Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha mantenido este martes en Davos (Suiza) una reunión que ha calificado como "muy positiva" con el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre un futuro acuerdo de paz con Ucrania.

Así lo ha descrito en declaraciones a la prensa al término de un encuentro en el que se le ha visto acompañado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el también asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha celebrado que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa" tras una reunión a puerta cerrada que ha durado más de dos horas, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.