ENERGÍA

Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

Imagen de archivo de Fukushima. / CONTACTOPHOTO

EFE

Tokio

La compañía eléctrica japonesa TEPCO planea reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

