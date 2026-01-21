Última hora sobre la crisis ferroviaria en Adamuz y Cataluña
ENERGÍA
Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima
EFE
Tokio
La compañía eléctrica japonesa TEPCO planea reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.
TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.
La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.
