El Rey reivindica la "transformación" de España gracias a una UE a la que pide unidad en estos "tiempos oscuros"

Felipe VI ha celebrado este miércoles en el Parlamento de Estrasburgo (Francia) los 40 años de adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. El Rey ha conmemorado este aniversario junto con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, país que ingresó a la vez que España. El Monarca ha asegurado que “la pertenencia a Europa ha sido un factor decisivo en la transformación de España” tras la “guerra civil y las cuatro décadas de dictadura”, pero ha advertido de que no se puede dar “por descontada” esta situación de prosperidad y de espacio de paz por los "tiempos oscuros" que vive el mundo por la estrategia política del presidente de EEUU, Donald Trump, al que no ha citado.

“Si somos, hoy, una de las democracias más sólidas y avanzadas del mundo; si nuestra economía lidera el crecimiento de la eurozona; si nuestro PIB per capita se ha duplicado desde la adhesión; si estamos en vanguardia en el ámbito de las telecomunicaciones y generamos más de la mitad de la energía de fuentes renovables, ha sido gracias, en gran medida, al proceso de modernización que hemos experimentado en y con Europa”, ha afirmado.